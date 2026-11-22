قال السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، إن منتدى أسوان للحماية الاجتماعية يمثل بداية قوية، مشيرًا إلى أن المنتدى شهد حضور أكثر من 400 شخصية من الوزراء والمسؤولين والخبراء وممثلي الدول المختلفة.

وأضاف السفير نادر زكي، خلال برنامج "الاقتصاد 24" أن المنتدى يهدف إلى التعرف على تجارب الدول الأخرى في مجال الحماية الاجتماعية، والاستفادة من السياسات التي حققت نتائج ناجحة، خاصة لدى الدول التي تتشابه ظروفها مع مصر أو تمتلك تجارب أكثر تقدمًا في هذا المجال.

وأشار إلى أن أهمية هذه المنتديات تزداد في الوقت الحالي، في ظل الأزمات المتكررة المحيطة بالدول، والتي تتحمل الدول الإفريقية والنامية الجزء الأكبر من تداعياتها وأعبائها، وكانت مصر من بين الدول التي تحملت نتائج سلبية للصراعات والأزمات السياسية المحيطة بها.

ونوه أن الفئات الأكثر عرضة لتحمل أعباء هذه الأزمات تحتاج إلى الحماية الاجتماعية، التي تشمل مجالات متعددة، من بينها الصحة والغذاء والسكن والتعليم وغيرها.

وأكد أن مشاركة هذا العدد من الوزراء والمسؤولين والخبراء وممثلي الدول في النسخة الأولى من المنتدى تحقق الهدف المرجو منه، وتعكس أن المنتدى بدأ بداية قوية ومبشرة، معربًا عن أمله في أن يستمر ويتطور خلال السنوات المقبلة.