أكد محافظ الغربية الدكتور علاء عبدالمعطي استمرار دعم وتطوير المنشآت الصحية والتوسع في التخصصات الطبية الدقيقة؛ بما يضمن توفير رعاية صحية متقدمة لهم.

جاء ذلك خلال افتتاح المحافظ وحدة السكتة الدماغية بمستشفى كفر الزيات العام، والتي تمثل إضافة مهمة للخدمات الطبية التخصصية، وتوفر رعاية متقدمة لمرضى السكتة الدماغية، بما يسهم في سرعة التعامل مع الحالات الحرجة وتقليل المضاعفات وإنقاذ حياة المرضى، وذلك بحضور الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وممدوح النجار رئيس مركز ومدينة كفر الزيات.

واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي حول إمكانات الوحدة وأهميتها الطبية، ودورها في استقبال وتشخيص وعلاج حالات السكتة الدماغية، وما توفره من خدمات تخصصية تتطلب سرعة التدخل الطبي، حيث تخدم الوحدة مواطني محافظات (الغربية والبحيرة والمنوفية)؛ بما يعزز إتاحة هذا التخصص الدقيق لقطاع واسع من المرضى، ويخفف عنهم مشقة الانتقال لمسافات طويلة للحصول على الرعاية اللازمة.

وتفقد أيضا أقسام المستشفى، لمتابعة انتظام العمل والوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة، ومدى توافر الإمكانات والتجهيزات اللازمة، واستمع إلى آراء المرضى والمترددين، ومطالبهم والتعرف على مدى رضاهم عن الخدمة، والاطمئنان على حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة، مؤكدًا أن التواصل المباشر مع المواطنين يمثل أساسًا لتقييم مستوى الأداء ورصد أي معوقات والعمل على حلها.

ووجّه المحافظ باستمرار متابعة مستوى الأداء داخل المستشفى، والاهتمام بحسن استقبال المرضى وتيسير حصولهم على الخدمات الطبية.