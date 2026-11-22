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جدد وزير خارجية الكويت الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح دعم الكويت الثابت والتاريخي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا)، مؤكدًا أهمية استمرار خدمات "الأونروا" الأساسية والإغاثية للاجئين الفلسطينيين وعلى عدم وجود بديل للدور الإنساني الحيوي الذي تضطلع به الوكالة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير خارجية الكويت، اليوم الأحد، من كريستيان سوندرز المفوض العام بالإنابة لـ(الأونروا).

وشدد الوزير، خلال الاتصال وفقًا لبيان الخارجية الكويتية اليوم، على أهمية استمرار خدمات "الأونروا" الأساسية والإغاثية للاجئين الفلسطينيين وعلى عدم وجود بديل للدور الإنساني الحيوي الذي تضطلع به الوكالة.

وبحث الجانبان سبل دعم جهود وكالة الأونروا في تقديم خدماتها الإنسانية للاجئين الفلسطينيين والتحديات التي تواجهها في أداء مهامها.

من جانب آخر، تلقى وزير خارجية الكويت اتصالا هاتفيا، اليوم، من كورين أموري برونيت وزيرة خارجية جمهورية بنين.

وأعربت وزيرة خارجية بنين عن تضامن جمهورية بنين مع الكويت إزاء العدوان الإيراني الآثم الذي استهدف الكويت، والتأكيد على أهمية احترام سيادة دولة الكويت وسلامة أراضيها.

وتم خلال الاتصال أيضا استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات.