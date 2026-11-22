استعرض قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية دور الاتفاقيات التجارية الثنائية والإقليمية في تعزيز الصادرات المصرية وجذب الاستثمارات الأجنبية، بما يسهم في دعم تنافسية الاقتصاد المصري وتوسيع فرص نفاذ المنتجات الوطنية إلى الأسواق الدولية.

وقالت الدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بالوزارة، إن اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي أسهمت في زيادة الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد من ملياري دولار عند دخول الاتفاقية حيز التنفيذ عام 2004 إلى 13.6 مليار دولار العام الماضي، بما يمثل نحو 25% من إجمالي الصادرات المصرية.

وأضافت الوصال أن اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا ساهمت في تحقيق التوازن في الميزان التجاري بين البلدين، إلى جانب تدفق استثمارات تركية إلى السوق المصرية بقيمة 4 مليارات دولار.

جاء ذلك خلال فعاليات الجولة الرابعة من مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» بمحافظة بني سويف، بحضور الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، والتي أطلقتها الوزارة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأكدت مواصلة الوزارة تقديم الدعم للمصدرين من خلال بوابة تيسير إجراءات التجارة الخارجية، التي توفر معلومات تفصيلية عن السلع المصدرة والمستوردة والإجراءات والجهات المعنية ووسائل التواصل، إلى جانب بيانات نقاط الاتصال بالقطاع ومكاتب التمثيل التجاري المصرية بالخارج، بما يساعد على التعامل مع التحديات التي تواجه المصدرين وتيسير نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق المستهدفة.