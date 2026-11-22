تحولت قرية غزالة التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية إلى حديث الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، عقب نجاح تجربة إعادة عقار سكني مكون من 5 طوابق إلى طبيعته، بعدما تعرض لميل شديد هدد حياة سكانه، وكان مهددًا بالإزالة.

وكان وراء هذه التجربة علي عبد الله عيسى، أحد أبناء القرية، الذي قرر التدخل لإنقاذ العقار ومساعدة 5 أسر كانت تواجه خطر فقدان منازلها.

حيث تحدث علي عيسى “لصدى البلد ”قائلا وصل ميل العقار إلى نحو 185 سنتيمترًا، وبدأ العمل على معالجة المشكلة وتدعيم المبنى، في تجربة استغرقت 33 يومًا من العمل المتواصل، بمشاركة عدد من العمال وأبناء القرية.

واضاف بأنه "حاصل على دبلوم فني صناعي، وبدأ العمل في مجال الإنشاءات والمقاولات منذ عام 2007، واكتسب خبرات عملية من خلال عمله بالخارج

مضيفا أن أعمال استعدال العقار اعتمدت على متابعة قياسات الميل والتعامل مع التربة أسفل الأساسات، إلى جانب أعمال التدعيم، مؤكدًا أن أبناء القرية شاركوا في تنفيذ المهمة ومساندة أصحاب المنزل.

ورغم الاحتفاء بعودة العقار إلى وضعه المستقيم ظاهريًا، ظهرت تساؤلات مهمة حول مدى سلامته الإنشائية وصلاحيته لعودة السكان.



وفي المقابل، حذر المهندس رضا الشافعي، نقيب مهندسي الدقهلية، من الأعمال التي جرت، مشيرًا إلى عدم وجود إشراف هندسي معتمد أو تقارير استشارية مقدمة للنقابة، ومطالبًا بضرورة التعامل مع سلامة المبنى وفق تقييم هندسي متخصص.

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