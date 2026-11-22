أكد رئيس دار الأوبرا المصرية الدكتور رضا الوكيل، أن الأوبرا بصدد إعداد مشروع متكامل للعرض على الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، يستهدف تعميم تجربة الحفلات الموسيقية والتثقيفية داخل مختلف المدارس، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، بما يتيح لقطاعات أوسع من الطلاب التعرف على الموسيقى والفنون الجادة، ويجعلها جزءًا من تجربتهم التعليمية والتربوية.

وأضاف الوكيل - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن المشروع المرتقب يستهدف تقديم محتوى فني وثقافي يتناسب مع المراحل العمرية المختلفة، ويجمع بين العروض الموسيقية والحكي والتفاعل المباشر، بما يسهم في تنمية الحس الجمالي والخيال والقدرة على التذوق والإبداع لدى الطلاب، إلى جانب اكتشاف المواهب الواعدة وفتح مسارات جديدة أمامها للتواصل مع المؤسسات الفنية المتخصصة.

وأشار رئيس الأوبرا إلى أن تعميم هذه التجربة يمثل خطوة مهمة نحو توسيع نطاق العدالة الثقافية، والوصول بالفنون إلى أماكن وجود الأطفال بدلًا من انتظار وصولهم إلى المسارح، مؤكدًا أن التعاون بين المؤسسات الثقافية والتعليمية يمكن أن يصنع فارقًا حقيقيًا في تشكيل وجدان الأجيال الجديدة.

وأوضح الوكيل أن دار الأوبرا قد نظمت حفلًا صباحيا بعنوان «حفل المدارس»، لأوركسترا القاهرة السيمفوني على المسرح الكبير، ضمن موسمه الفني الثامن والستون، وذلك في تجربة فنية وتثقيفية تستهدف تعريف الأطفال وطلاب المدارس بعالم الموسيقى الكلاسيكية، وتقديمها إليهم بأسلوب يجمع بين المتعة والخيال والمعرفة بأعتبار بناء الإنسان يبدأ بغرس الجمال في وجدانه، وتأكيدا أن الموسيقى ليست مجرد ألحان تُعزف، بل لغة تثري الخيال وتصقل الشخصية وتفتح أمام الأجيال الجديدة نوافذ واسعة للإبداع والمعرفة، لمد جسور التواصل مع الأطفال والنشء.

جاء الحفل بقيادة المايسترو مجدي بغدادي،الذي ابدع في تبسيط القصة الى الاطفال قبل بداية العزف قائلا : (سأصطحبكم الي المملكة السحرية .. مملكة فيها لغة كل الناس بتحبها وبتحس بيها وهنحلم مع الموسيقي ونشوف ازاي قدرت انها تعبر عن مملكة الحيوانات ).

الحفل من إخراج مهدي السيد، وقامت بدور الراوية مغنية الأوبرا ليلى إبراهيم، بمشاركة عازفي البيانو نغمية وأحمد رفعت، وتصميم الجرافيك محمد عبد الرازق.

وتضمن البرنامج عملين من أبرز المؤلفات الموسيقية العالمية التي تخاطب خيال الأطفال وتثري مداركهم، أولهما «كرنفال الحيوانات» للمؤلف الفرنسي كامي سان صانص، والذي استعرض من خلاله مجموعة من الشخصيات والمشاهد المستوحاة من عالم الحيوان، عبر لوحات موسيقية متنوعة جسدت الأسد والدجاج والديكة والسلاحف والفيل وأسماك الحوض والوقواق والبجعة وغيرها.

أما الفصل الثاني، فشهد تقديم العمل الشهير «بيتر والذئب» للمؤلف الروسي سيرجي بروكوفييف، والذي اصطحب الأطفال في رحلة تجمع بين الموسيقى والحكي والدراما، من خلال شخصيات وأحداث تتجسد موسيقيًا، بداية من مشهد نقاش بين الطائر والبط، مرورًا بهجوم الذئب وخطة بيتر للإمساك به، وصولًا إلى موكب النصر.

وصرح الدكتور رضا الوكيل، أن تنظيم الحفلات الصباحية الموجهة للأطفال وطلاب المدارس يأتي انطلاقًا من إيمان الأوبرا بأن رسالتها لا تقتصر على تقديم الفنون الراقية إلى جمهورها المعتاد، وإنما تمتد إلى بناء أجيال جديدة قادرة على تذوق الإبداع والتفاعل معه، مشيرًا إلى أن الأطفال والنشء يمثلون المبدعين المحتملين وجمهور المستقبل، وأن الاستثمار في وعيهم الفني والثقافي هو استثمار حقيقي في بناء الإنسان.

وأكد الوكيل على أن دار الأوبرا المصرية، بما تمتلكه من فرق فنية وإمكانات وخبرات متراكمة، تسعى إلى مواصلة دورها في نشر الثقافة الموسيقية، ليس فقط من خلال العروض المقدمة على مسارحها، وإنما عبر مبادرات ومشروعات تصل بالفن إلى المجتمع، وتؤكد أن الاستثمار في الإنسان يبدأ من الطفولة، وأن طفل اليوم هو مبدع الغد وجمهور المستقبل.