أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن حكم قراءة سورة البقرة قبل أداء صلاة قيام الليل، وقراءة سورة آل عمران بعدها، إلى جانب قراءة سور أخرى مثل السجدة والدخان في بعض الأحيان.

وأوضح الشيخ عويضة عثمان، خلال تصريح له، أن ما تفعله السائلة صحيح ولا حرج فيه، مؤكدًا أن الإكثار من العبادات وقراءة القرآن الكريم من الأعمال المشروعة التي يجوز للمسلم المواظبة عليها.

الإكثار من السجود

وأشار إلى أن النبي- صلى الله عليه وسلم- حث على الإكثار من السجود، مستشهدًا بقوله لأحد أصحابه: «أعنِّي على نفسك بكثرة السجود»، موضحًا أن للمسلم أن يصلي ما شاء من النوافل، مع تجنب أوقات الكراهة.

وأضاف أن ذكر الله وقراءة القرآن الكريم لا يقتصران على وقت محدد، بل يجوز للمسلم الإكثار منهما في مختلف الأوقات، مؤكدًا أن تخصيص السائلة وقتًا لقراءة سورة البقرة قبل قيام الليل، ثم قراءة سورة آل عمران بعد الصلاة، وقراءة سور أخرى أحيانًا، أمر جائز ولا شيء فيه.