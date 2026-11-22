تقدم فريق ليفربول بهدفين دون رد على مانشستر يونايتد، في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما، في إطار الجولة 11 ببطولة الدوري الإنجليزي.

وشهدت الدقيقة 3، حصول ليني يورو، مدافع مانشستر يونايتد على بطاقة حمراء.

وسجل ثنائية ليفربول كل من دومينيك سوبوسلاي وفلوريان فيرتز في الدقيقتين 10، 13.

تشكيل ليفربول:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: ميلوس كيركيز، فيرجيل فان دايك، جيريمي جاكيه، رونالد أراوخو.

خط الوسط: فلوريان فيرتز، دومنيك سوبوسلاي، اليكسيس ماك اليستر.

خط الهجوم: برادلي باركولا، ريو نوجوموها، أليكسندر إيزاك.

تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: سيني لامنس.

خط الدفاع: ليني يورو - ماتياس دي ليخت - ديجو دالوت - لساندرو مارتينيز.

خط الوسط: يوري تيليميناس - كوبي ماينو - برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: بريان مبيومو - ماتيوس كونيا - باتريك دروجو.

ويحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الـ 19 برصيد 8 نقاط، فيما يحتل فريق ليفربول المركز الخامس برصيد 18 نقطة.