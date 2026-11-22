تقيم مجلة «علاء الدين» غدًا احتفالية خاصة بعيد الطفولة على مسرح قاعة نجيب محفوظ بمؤسسة الأهرام، بمشاركة أكثر من 500 طفل من طلاب المدارس ودور الرعاية وجمعيات ذوي الهمم، في يوم استثنائي يجمع بين الفن والغناء والاستعراض وعروض العرائس، احتفاءً بأطفال مصر ومواهبهم.

وتتضمن الاحتفالية مجموعة متنوعة من الفقرات الفنية، حيث يشارك كورال أكاديمية الفنون، بقيادة الدكتورة سلوى حسن، بمواهب غنائية واعدة تضم ميريتيا عماد وفرح رفعت وحنين النمس ونور أشرف، إلى جانب علي إيهاب في عزف التشيللو.

كما يقدم فريق «بنات وبس»، بقيادة المدرب عبد الرحمن أوسكار، مجموعة من الاستعراضات المبهجة، وتشارك فرقة «كروكي» لعرائس الماريونيت، بقيادة الفنان خالد الخريبي وولاء يسري، بعروض فنية تجمع بين المرح وخفة الظل، فيما تقدم الفنانة منى عرفة فقرة المهرج التي تضفي أجواءً من الضحك والبهجة على الأطفال.

ولإضفاء المزيد من الألوان والمرح، تتضمن الاحتفالية فقرة للرسم على الوجه تقدمها حنان المفتي وسحر يسري من فريق الحديقة الثقافية، إلى جانب مشاركة عروسة مجلة «علاء الدين» في إسعاد الأطفال وتفاعلهم مع فقرات الحفل.

وتتوجه مجلة «علاء الدين» بخالص الشكر والتقدير إلى الكاتب محمد ناصف، رئيس المركز القومي لثقافة الطفل، والأستاذة ولاء محمد، مدير الحديقة الثقافية، والدكتورة نبيلة حسن، رئيس أكاديمية الفنون، والدكتورة ولاء محمد محمود، وكيل معهد الفنون الشعبية ورئيس وحدة الفعاليات والأنشطة والمهرجانات بالأكاديمية، والدكتورة سلوى حسن رئيس قسم الغناء بالكونسرفتوار، والفنانين عبد الرحمن أوسكار، وخالد الخريبي، وولاء يسري، ومنى عرفة، وحنان المفتي، وسحر يسري، وجميع فرق العمل والمواهب المشاركة، تقديرًا لتعاونهم ومساهمتهم في رسم البهجة على وجوه الأطفال.

كما سيقدم الحفل أربعة من أصدقاء مجلة «علاء الدين»، هم فريدة سمير وآدهم الجمال وملك وأنس مصطفى، الذين جمعتهم صداقة المجلة وحب القراءة والتميز، ليجتمعوا هذه المرة على مسرحها في تجربة جديدة، ويشاركوا زملاءهم فرحة الاحتفال بعيد الطفولة، في صورة تعكس كيف تتحول الصداقة والموهبة إلى ذكريات جميلة.