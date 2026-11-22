شهدت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق المصرية تحركات متباينة خلال تعاملات اليوم الأحد 22 نوفمبر 2026، حيث تراجع سعر طن حديد عز بنحو 170.92 جنيه.

بينما ارتفع الحديد الاستثماري بقيمة 233.06 جنيه، وصعد سعر طن الأسمنت الرمادي بنحو 145.26 جنيه، وفقا لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وتأتي هذه التحركات وسط متابعة مستمرة لأسعار مواد البناء، خاصة الحديد والأسمنت، باعتبارهما من أهم مدخلات قطاع التشييد والبناء.

أسعار الحديد اليوم في مصر

سجل متوسط سعر طن الحديد الاستثماري نحو 39102.29 جنيه، مرتفعًا بقيمة 233.06 جنيه، وبنسبة تغير بلغت 0.6%.

في المقابل، بلغ متوسط سعر طن حديد عز نحو 41218.44 جنيه، متراجعًا بقيمة 170.92 جنيه، وبنسبة تغير بلغت 0.41%.

وسجل الحديد الاستثماري خلال الفترة المشار إليها أدنى مستوى عند 34958.33 جنيه، بينما بلغ أعلى مستوى 39231.42 جنيه. أما حديد عز، فتراوح بين 36420 جنيهًا كأدنى سعر و42536 جنيهًا كأعلى سعر.

أسعار الأسمنت اليوم

على الجانب الآخر، ارتفع متوسط سعر طن الأسمنت الرمادي إلى 4085.26 جنيه، بزيادة بلغت 145.26 جنيه، وبنسبة تغير وصلت إلى 3.69%.

وسجل الأسمنت الرمادي أدنى مستوى عند 3695.44 جنيه، بينما بلغ أعلى مستوى 4233.33 جنيه، وفق البيانات المتاحة.

ماذا حدث لأسعار مواد البناء اليوم؟

تكشف تحركات الأسعار عن تباين واضح في سوق مواد البناء، حيث انخفض حديد عز، بينما ارتفع الحديد الاستثماري والأسمنت الرمادي.

ويعكس ذلك اختلاف حركة الأسعار بين أنواع الحديد والأسمنت، ما يجعل متابعة متوسطات الأسعار والتغيرات المسجلة أمرًا مهمًا للراغبين في البناء والتشييد ومتابعة تكاليف المشروعات.