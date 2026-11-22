يعاني حمزة عبد الكريم لاعب برشلونة من اجهاد عضلي حيث غاب عن مباراتي برشلونة أتلتيك.

وأكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن موقف حمزة عبد الكريم من المشاركة في مباراة برشلونة المقبلة أمام نادي صباح بدوري أبطال أوروبا غير محسوم حتى الآن فى ظل عدم جاهزيته البدنية

وأضافت الصحيفة أن الساعات المقبلة ستحسم موقف حمزه عبدالكريم وإمكانية انضمامه إلى قائمة برشلونة المسافرة لخوض المواجهة الأوروبية المقررة يوم الأربعاء المقبل.

وتابعت "ماركا" أن ضيق الوقت هو العائق أمام تعافي عبدالكريم خاصة أن الفريق يخوض مرانه الأخير غدًا الاثنين بالمدينة الرياضية،