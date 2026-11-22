أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع معدلات بيع أذون الخزانة المقبولة لأجلي 91 و 273 يوما في مزاد جرى تنظيمه اليوم الأحد 22-11-2026؛ بمعدل 0.39% لصالح وزارة المالية لتمويل الفجوة التمويلية بالموازنة العامة .

وقال البنك المركزي المصري إن طلبات شراء أذون الخزانة بإعتبارها أحد أدوات الدين بالعملة المحلية والمطروحة بعائد ثابت؛ قد ارتفعت إلي 3466 طلبًا قدمتها المؤسسات المالية والمستثمرين بقيمة تبلغ 140.54 مليار جنيه بما يعادل 2.6 مليار دولار، من أصل 140 مليار جنيه كانت مستهدف طرحها.

تفاصيل الطرح المقبول

وبلغ حجم الطلبات المقبولة في أجل 91 يوما بقيمة 36.54 مليار جنيه من أصل 60 مليار جنيه كانت مستهدفة؛ ليصل مجمل الطلبات المقبولة من المستثمرين والمؤسسات المالية 3104 طلبا.

وسجل متوسط سعر الفائدة المقبولة 24.92% و أقل سعر بنسبة 24.3% و أعلي سعر بنسبة 25.1%.

ووصل حجم الطلبات المقبولة في أجل 273 يوما بنحو 362 طلبًا بقيمة تبلغ 104 مليار جنيه من أصل 80 مليار جنيه كانت مستهدفة.

وبلغ سعر الفائدة المقبولة 26.29% وأقل سعر بنسبة 26.001% وأعلي سعر بنسبة 26.3%.

وعلي نفس السياق بلغت جملة الطلبات التي قدمتها المؤسسات المالية والمستثمرين نحو 3767 طلبًا بقيمة تبلغ 326.622 مليار جنيه بما يعادل 6.01 مليار دولار وبما يعادل 133.3% من المستهدف.

علي سياق متصل وصلت جملة الطلبات المقدمة في أجل 91 يوما بنحو 3192 طلبًا مقدما من المستثمرين والمؤسسات المالية باستثمارات بلغت 88.412 مليار جنيه من أصل 60 مليار جنيه مستهدفة.

وبلغ سعر الفائدة المقدمة 26.05% و أعلي سعر بنسبة 24.3% و أعلي سعر بنسبة 30%.

وعلي سياق متصل وصل حجم الطلبات المقدمة في أجل 273 يوما نحو 575 طلبًا مقدما من المؤسسات المالية والمستثمرين باستثمارات بلغت 238.21 مليار جنيه من أصل 80 مليار جنيه كانت مستهدف طرحها .

وصل متوسط سعر الفائدة المقدمة بنسبة 26.6% و أقل سعر بنسبة 26.001% و أعلي سعر بنسبة 31%.