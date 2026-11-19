اعلن البنك المركزي المصري عن وصول حجم طلبات شراء أذون خزانة لأجلي 182 و 364 يومًا إلى 2829 طلبًا قدمتها المؤسسات المالية والمستثمرين في مزاد جرى تنظيمه اليوم الخميس 19-11-2026.

واستهدف المزاد- الذي أجراه البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية- بيع أدوات دين محلية لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة؛ بغرض الوفاء بالتعهدات الحكومية.

وسجل متوسط سعر فائدة الطرح الذي تقدمت به المؤسسات المالية 26% في المتوسط.

وبلغت جملة الاستثمارات المعروضة لشراء الطرحين 298 مليار جنيه بما يمثل 5.54 مليار دولار من أصل 140 مليار جنيه كان مخططا طرحها في المتوسط.

ومثلت جملة الطلبات المقدمة نحو 2.12 مثل قيمة الطرح المستهدف بمعدل نمو بلغ 113% .

تفاصيل الطرح

وسجل حجم طلبات شراء أجل 364 يوما التي قدمتها المؤسسات المالية والمستثمرين 1148 طلبًا بقيمة تخطت 196.16 مليار جنيه من أصل 80 مليارًا كان مخطط طرحها.

وبلغ متوسط سعر الفائدة المقدم 26.6% وأقل سعر بنسبة 26.02% و أعلي سعر بنسبة 30%.

وعلي سياق متصل وصل إجمالي الطلبات المقدمة لشراء أجل 182 يوما 1281 طلبًا بقيمة كسرت حاجز الـ101.8 مليار جنيه من أصل 60 مليار جنيه كانت مستهدفة.

وسجل سعر الفائدة المقدم به الطرح 26.5% وأقل سعر بنسبة 25% و أعلي سعر بنسبة 30%.