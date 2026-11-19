أعلن البنك المركزي المصري عن انخفاض حجم النقد المتداول ضمن نقود الاحتياطي بنهاية يوليو الماضي إلي 17.8 تريليون جنيه مقابل 18.17 تريليون في يونيو السابق له بعدما كان 18.1 تريليون جنيه في مايو من نفس العام.

وفقا لأحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، تراجع حجم نقود الاحتياطي إلى 25.54 تريليون جنيه في يوليو الماضي مقابل 27.53 تريليون جنيه في يونيو 2026 ومقارنة بـ 25.7 تريليون جنيه في مايو من نفس السنة.

ودائع بالعملة المحلية

وبلغت ودائع البنوك بالعملة المحلية لدى البنك المركزي ضمن نقود الاحتياطي منحو 25.54 تريليون جنيه في يوليو الماضي مقابل 25.53 تريليون جنيه في يونيو 2026 ومقارنة بـ 25.7 تريليون جنيه في مايو 2026.

وبحسب التقرير، وصل صافي الأصول الأجنبية إلي 909.16 مليار جنيه في يوليو السابق ومقابل 836.44 مليار جنيه في يونيو 2026 ومقارنة بـ 796.341 مليار جنيه في مايو 2026.

وسجل إجمالي الأصول المحلية 1.65 تريليون جنيه في يوليو السابق مقابل 1.92 تريليون جنيه في يونيو 2026 ومقارنة بـ1.8 تريليون جنيه في مايو السابق.