يعد الصداع من أكثر المشكلات الصحية شيوعا بين جميع الأعمار.

يعد الاعتماد الدائم على المسكنات قد يكون له آثار جانبية غير مرغوب فيها، لذا فإن دمج بعض الطرق الطبيعية وتعديلات نمط الحياة اليومي يُعد خط الدفاع الأول والأكثر استدامة للوقاية من نوبات الصداع الشديد والسيطرة عليها.



​وفيما يلي إليكم أبرز النصائح والأساليب الطبيعية المعتمدة طبياً لعلاج الصداع :



الحفاظ على جدول نوم منتظم



​اضطرابات النوم وقلة الراحة تُعد من أقوى المحفزات لنوبات الصداع النصفي والصداع التوتري

​لذا احرص على النوم والاستيقاظ في نفس التوقيت يومياً حتى في عطلات نهاية الأسبوع.



​تجنب الإفراط في النوم

النوم لفترات طويلة جداً في العطلات يسبب اضطراباً في إيقاع الجسم ويؤدي غالباً إلى الاستيقاظ بصداع مزعج.

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إدارة التوتر والضغوط النفسية



​الإجهاد النفسي والعصبي هو المسبب الأول للتوتر العضلي الصدغي والرئوي الذي ينتهي بصداع حاد:

​تقنيات الاسترخاء: ممارسة تمارين التنفس العميق، التأمل، أو اليوغا لمدة 10-15 دقيقة يومياً لخفض مستويات هرمون الكورتيزول وتخفيف تشنج عضلات الرقبة والكتفين.

​الاستراحات المتكررة: أخذ قسط قصيرة من الراحة أثناء العمل المكتبي الطويل أو الجلوس أمام الشاشات.



تنظيم وجبات الطعام



​انخفاض مستوى السكر في الدم (نقص السكر) يثير استجابة عصبية تحفز الصداع لذا ​تناول وجبات منتظمة وصغيرة على مدار اليوم بدلاً من وجبتين ثقيلتين.



​تجنب الأطعمة والمشروبات المعروفة بتحفيز الصداع لدى البعض، مثل الأجبان المعتقة، اللحوم المصنعة التي تحتوي على النيتريت، والمشروبات المحتوية على كميات كبيرة من الكافيين أو المحليات الصناعية.

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ممارسة الرياضة بانتظام وباعتدال



​النشاط البدني المنتظم يطلق هرمون "الإندورفين" الذي يعمل كمسكن طبيعي للألم ويقلل من توتر الجسم ويجب ​اختيار الرياضات الخفيفة مثل المشي السريع، السباحة، أو ركوب الدراجات.



تجنب التمارين العنيفة المفاجئة إذا لم يكن الجسم معتاداً عليها، لأن المجهود البدني الشديد المفاجئ قد يثير الصداع بدلاً من علاجه.

تقليل التعرض للمثيرات الحسية القوية

​البيئة المحيطة تلعب دوراً كبيراً في إطلاق نوبات الصداع لدى الأشخاص الحساسين مثل ​الإضاءة الساطعة واستخدام نظارات شمسية عند الخروج في النهار، وتجنب شاشات الحاسوب الساطعة دون فلاتر إضاءة مريحة.



​الروائح النفاذة هى الابتعاد عن العطور القوية، روائح التنظيف الكيميائية، والدخان.