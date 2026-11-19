وجه الإعلامي والكاتب الصحفي مصطفى بكري رسالة تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أشاد خلالها بدوره في قيادة الدولة المصرية ومواجهة التحديات.

وكتب مصطفى بكري: «إلى القائد الذي انتصر لإرادة الشعب المصري في 3 يوليو.. إلى الرئيس الذي حمل على عاتقه مشروع إعادة بناء الدولة وتطهيرها من الإرهاب.. إلى من واجه التحديات على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، وحمى الأمن القومي للبلاد في مواجهة كافة المخاطر».

وأضاف: «إلى من رفض التهجير وتصفية القضية الفلسطينية بكل قوة وحسم، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد والإنسان.. كل عام وسيادتك بألف خير وصحة».

من جانب آخر، أكد الإعلامي والنائب مصطفى بكريأهمية التكاتف والعمل المشترك من أجل حل مشكلات المواطنين ودفع عجلة التنمية في محافظة أسوان، مشددًا على أن أبناء المحافظة يمثلون ثروة حقيقية، وأن المرحلة المقبلة تحمل فرصًا كبيرة لتحقيق التنمية.

وقال بكري خلال فعاليات مؤتمر الدهابة بأسوان نقلتها إكسترا نيوز، إن الأمل والثقة في الأهالي والناس هما الأساس، داعيًا كل من لا يعمل إلى البحث عن فرصة عمل والمشاركة في بناء المجتمع، مؤكدًا أن أسوان والنوبة تمتلكان مقومات تؤهلهما لتكونا من أعظم المناطق وأكثرها جذبًا للتنمية.

وأشار إلى أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأسوان واهتمامه بمناطق النوبة أسهما في تسليط الضوء على احتياجات المواطنين وجهود تحسين مستوى الحياة، معربًا عن أمله في أن يتقدم المشروع التنموي ويحقق أهدافه.