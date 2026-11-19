أنهى الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك الشوط الأول من مواجهته أمام غريمه التقليدي الأهلي متقدمًا بنتيجة 16-13، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الخميس، بنهائي بطولة كأس السوبر المصري لكرة اليد.

الزمالك ينهي الشوط الأول متقدمًا على الأهلي بنتيجة 16-13 في نهائي سوبر اليد

وشهدت الدقائق الأولى من اللقاء منافسة قوية بين الفريقين، في ظل رغبة كل طرف في فرض سيطرته على مجريات المباراة والتقدم نحو حصد اللقب.

ونجح الزمالك في إنهاء النصف الأول من المواجهة متقدمًا بفارق 3 أهداف، بعدما سجل لاعبوه 16 هدفًا مقابل 13 هدفًا للأهلي.

ومن المنتظر أن تشهد أحداث الشوط الثاني صراعًا قويًا بين القطبين، في ظل محاولات الأهلي للعودة في النتيجة، مقابل سعي الزمالك للحفاظ على تقدمه وحسم لقب السوبر المصري.