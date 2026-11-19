التقى نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأنطونيو تاجاني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي بالجمهورية الإيطالية، على هامش أعمال منتدى حوارات المتوسط بمدينة نابولي الإيطالية.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الجامعة وإيطاليا في دعم الحوار والتعاون بين ضفتي المتوسط، ومواجهة التحديات المشتركة، وفي مقدمتها الأمن الغذائي وأمن الملاحة البحرية والهجرة غير النظامية، في إطار رؤية تربط بين الأمن والتنمية.

تطورات القضية الفلسطينية

كما تناول اللقاء مستجدات الأوضاع في المنطقة، وفي مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية.

وأكد الأمين العام ضرورة تكثيف الجهود الدولية لتنفيذ حل الدولتين، بما يفضي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن سبل خفض التوترات الإقليمية وتسوية الأزمات بالوسائل السياسية والدبلوماسية، وأهمية دعم مؤسسات الدولة الوطنية ومساندة جهود التعافي وإعادة الإعمار في الدول المتأثرة بالنزاعات.