كشف موقع «والا» الإسرائيلي، في تقرير استند إلى تحقيق نشرته مجلة القوات الجوية والفضائية الأمريكية، تفاصيل جديدة عن العملية العسكرية الأمريكية التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية، تحت اسم «مطرقة منتصف الليل»، وذلك من خلال شهادات طيارين شاركوا في تنفيذ الهجوم، رووا خلالها اللحظات الدرامية للمهمة التي استغرقت نحو 37 ساعة متواصلة.

وبحسب التقرير، بدأ التخطيط لاستهداف منشأة فوردو النووية عام 2009، بعدما رصدت الاستخبارات الأمريكية أعمال بناء مثيرة للريبة داخل الجبال جنوب غربي طهران، لتستمر الاستعدادات نحو 15 عامًا، شملت دراسة الهيكل الداخلي للمنشأة وأنظمة التهوية والكهرباء، وتحديد نقاط الضعف المحتملة، إلى جانب تطوير القنبلة الخارقة للتحصينات GBU-57، التي لا تستطيع حملها سوى قاذفات الشبح الأمريكية B-2.

تعديلات اللحظات الأخيرة

وأشار التقرير إلى أن الخطة الأمريكية واجهت تطورات مفاجئة قبل تنفيذ الهجوم، بعدما رصد المخططون محاولات إيرانية لسد الأنفاق بالخرسانة، ما اضطرهم إلى تعديل ترتيب القصف، بحيث تستهدف الضربات الأولى الطبقات الخرسانية، قبل توجيه القنابل إلى المنشآت المدفونة أسفل الجبل.

ووفقًا لشهادات الطيارين، لم تتم الموافقة على الخطة النهائية إلا قبل 16 ساعة من بدء المهمة، في ظل استمرار التعديلات حتى اللحظات الأخيرة.

خطة خداع لإخفاء مسار القاذفات

ولفت التقرير إلى أن العملية تضمنت خطة خداع واسعة لإخفاء تحركات سبع قاذفات من طراز B-2 انطلقت من قاعدة وايتمان بولاية ميزوري الأمريكية.

ففي الوقت الذي أقلعت فيه قاذفات أخرى غربًا، أمام أعين المتابعين، لإيهام المراقبين بأنها تتجه إلى جوام أو قاعدة دييغو غارسيا بالمحيط الهندي، انطلقت القاذفات المخصصة للهجوم سرًا شرقًا، وعبرت المحيط الأطلسي والبحر المتوسط في طريقها إلى الشرق الأوسط.

ولم تكن عائلات الطيارين على علم بطبيعة المهمة أو وجهتها، إذ أوضح أحد المشاركين، الذي استخدم التقرير اسمًا مستعارًا هو «ألفا»، أنه لم يخبر زوجته بتفاصيل المهمة، واكتفى بمغادرة المنزل إلى العمل دون أن يعود إليها في الموعد المعتاد.

«يا إلهي، إنها طهران»

ووصف الطيارون اللحظات التي سبقت تنفيذ الهجوم، بعدما أمضوا نحو 18 ساعة في الجو، حيث لمحوا أضواء طهران أسفلهم، قبل أن يفتحوا أبواب حجرة القنابل ويطلقوا ذخائرهم باتجاه المنشآت النووية.

وبحسب الشهادات، ألقى أحد الطيارين قنبلتين تزن كل منهما نحو 30 ألف رطل، قبل أن يطلب زميله منه الانتظار لمتابعة نتائج الانفجار. وبعد ثوانٍ، ظهرت كرة نارية ضخمة أضاءت الجبال المحيطة، وارتفعت إلى مستوى يعادل مبنى مكونًا من عشرة طوابق.

وأوضح التقرير أن المهمة كانت اختبارًا استثنائيًا لقدرة التحمل، إذ تناوب طياران على قيادة كل قاذفة خلال الرحلة الطويلة، مع تنفيذ عمليات تزوّد متكررة بالوقود جوًا، والحصول على فترات نوم قصيرة تراوحت بين 30 و45 دقيقة، فيما استعان بعضهم بالقهوة ومشروبات الطاقة، بينما استخدم آخرون منشطات بتصريح طبي.

دور إسرائيلي في تمهيد الطريق

وأشار التقرير إلى أن الهجمات الإسرائيلية على إيران، التي بدأت في 13 يونيو ضمن عملية «الأسد الصاعد»، أسهمت في تمهيد الطريق أمام العملية الأمريكية، بعدما استهدفت طائرات إسرائيلية من طرازي F-35 وF-15 عددًا من منظومات الدفاع الجوي الإيرانية، وهو ما قلّص المخاطر التي كانت تواجه القاذفات الأمريكية.

ونقل التقرير عن أحد الطيارين قوله إن الضربات الإسرائيلية أزالت عددًا كبيرًا من التهديدات، وجعلت تنفيذ المهمة أكثر أمانًا بالنسبة إلى الأطقم الأمريكية.

ووفقًا للتفاصيل المنشورة، خُصصت ست قاذفات B-2 لاستهداف منشأة فوردو، فيما توجهت القاذفة السابعة إلى منشأة نطنز. وبدأت موجة القصف على فوردو في الساعة 2:10 صباحًا بتوقيت إيران، حيث استهدفت القاذفة الأولى الطبقة الخرسانية، أعقبتها خمس قاذفات ألقت قنابلها وفق تسلسل زمني دقيق.

كما شاركت في العملية نحو 125 طائرة، من بينها مقاتلات F-22 وF-35 وطائرات هجومية وطائرات للتزود بالوقود، التي وصفها الطيارون بأنها أحد العناصر الحاسمة في نجاح المهمة.

37 ساعة في الجو.. والعودة إلى القاعدة

وبعد مغادرة المجال الجوي الإيراني، أبلغ الطيارون قيادتهم عبر أجهزة الاتصال: «انتهينا، نحن بأمان»، قبل أن يعلموا من أطقم طائرات التزود بالوقود أن الهجوم أصبح معلنًا بالفعل، وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن عن العملية بينما كانت القاذفات لا تزال في طريق العودة.

وبعد نحو 37 ساعة من التحليق، عادت الأطقم إلى قاعدتها في ولاية ميزوري، وسط حالة من الإرهاق الشديد، قبل إخضاعهم لفحوص طبية وجلسات استخلاص معلومات سرية، عُرضت خلالها صور الأقمار الصناعية للأهداف التي تعرضت للقصف.

وذكر التقرير أن العملية شهدت إسقاط 14 قنبلة خارقة للتحصينات، بلغ وزنها الإجمالي نحو 190 طنًا، إلى جانب استهداف منشأة أصفهان النووية بصواريخ توماهوك أُطلقت من غواصة أمريكية.

وفي تقييمه لنتائج الهجوم، نقل التقرير عن ديفيد أولبرايت، المفتش السابق للأسلحة بالأمم المتحدة ورئيس معهد العلوم والأمن الدولي، قوله إن برنامج أجهزة الطرد المركزي الإيراني، بصورته التي كان عليها قبل الهجوم، لم يعد قائمًا، وإن ما تبقى منه لا يتجاوز في معظمه بقايا.

ورغم هذه التقديرات، أشار التقرير إلى أن الحجم الدقيق للأضرار التي لحقت بالمنشآت النووية الإيرانية لا يزال غير محسوم، لتبقى تفاصيل المهمة، وفق شهادات الطيارين، واحدة من أكثر العمليات الجوية تعقيدًا في تاريخ سلاح الجو الأمريكي.