استمر تراجع سعر الذهب في منتصف تعاملات مساء اليوم الخميس 19-11-2026 على مستوى محلات الصاغة المصرية.

سعر الذهب يتراجع

فقد سعر جرام الذهب 45 جنيها جديدة للمرة الثانية مع تداولات المعدن الأصفر.

سعر الذهب في آخر تحديث له

وسجل سعر جرام الذهب في آخر تحديث له اليوم 5700 جنيها.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 65144 جنيها للشراء و 6457 جنيها للبيع .

سعر عيار 22

وسجل سعر عيار 22 نحو 5971 جنيها للشراء و 5919 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

بلغ سعر عيار 21 الأوسع انتشارا نحو 5700 جنيها للشراء و 5919 جنيها للبيع .

سعر عيار 18

سجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 4885 جنيها للشراء و 4842 جنيها للبيع.

سعر عيار 14

وصل سعر عيار 14 الأقل قيمة 3800 جنيها للشراء و 3766 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 45.6 ألف جنيه للشراء و 45.2 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب 3677 دولار للشراء و 3676 دولار للبيع.