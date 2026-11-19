أعربت إنتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، عن سعادتها بلقاء الطالبة جنى إيهاب زيدان، الفائزة بالمركز الأول في جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم لعام 2026، مشيدة بإنجازها العالمي الذي يمثل مصدر فخر واعتزاز لمصر.

وقالت إنتصار السيسي، في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «سعدت بلقاء ابنتي جنى إيهاب زيدان، صاحبة الإنجاز العالمي والمركز الأول في جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم 2026».

وأضافت: «فخر لمصر، ونموذج مشرف لأبنائها، حفظها الله وبارك في علمها وخلقها».

ويأتي هذا الإنجاز بعد تفوق الطالبة جنى إيهاب، ابنة محافظة الفيوم، وحصولها على المركز الأول عالميًا في فئة الإناث بجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم لعام 2026.