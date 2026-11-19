تكشف نتائج مالية حديثة لإحدى مجموعات الخدمات المالية غير المصرفية عن تنامي دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تطوير التمويل الاستهلاكي وتمويل الشركات والتأمين، وتحسين سرعة اتخاذ القرارات الائتمانية.

وسجلت المجموعة دخلًا تشغيليًا مجمعًا بقيمة 1.8 مليار جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، فيما بلغ صافي الربح المجمع 178 مليون جنيه عبر قطاعي التمويل والتأمين.

وبلغت قيمة محفظة التمويلات القائمة 19.2 مليار جنيه، بينما سجلت التمويلات الجديدة نموًا سنويًا بنسبة 11% لتصل إلى 9.5 مليار جنيه، بالتزامن مع ارتفاع تمويل الشركات بنسبة 22%.

وبرز التمويل الرقمي باعتباره أحد محركات النمو الرئيسية، بعدما ارتفع بنسبة 118% على أساس سنوي، فيما وصلت محفظة الحدود الائتمانية الرقمية الفورية إلى 3.3 مليار جنيه، محققة نموًا قدره 213%.

وأسهمت محركات الموافقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في معالجة 57.5 ألف طلب، بينما ارتفع عدد الموافقات الممنوحة للعملاء إلى 107 آلاف موافقة. كما بلغت قيمة التمويلات المعتمدة عبر المسار السريع 8.1 مليار جنيه، بالتزامن مع انخفاض متوسط زمن الموافقة بنسبة 40% ليصبح أقل من ثلاث ساعات.

وتشمل تطبيقات الذكاء الاصطناعي قراءة بيانات بطاقات الرقم القومي واستخراجها آليًا، ومراقبة جودة خدمات العملاء، وتسريع إجراءات انضمام المستخدمين، وتقليل التدخل اليدوي في العمليات المتكررة.

وفي قطاع التأمين، ارتفعت الإيرادات بنسبة 32% إلى 2.8 مليار جنيه، بينما زادت الأقساط التأمينية بنسبة 18.2% لتصل إلى 3.2 مليار جنيه.

وتشير هذه المؤشرات إلى انتقال سوق التمويل غير المصرفي تدريجيًا نحو منظومات رقمية تجمع بين التمويل والتأمين والخدمات المرتبطة بالسيارات، مع الاعتماد بصورة أكبر على البيانات والذكاء الاصطناعي لتوسيع قاعدة العملاء وتحسين جودة المحافظ التمويلية.