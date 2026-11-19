أشاد رولاندو ماران، المدير الفني لمنتخب ألبانيا، بالإمكانيات الفنية التي يمتلكها مواطنه إرنيست موتشي، لاعب فريق طرابزون سبور التركي، مؤكدًا أن وجود النجم المصري محمد صلاح إلى جانبه داخل الفريق ساهم في اكتسابه العديد من الخبرات وتطوير مستواه.

وجاءت إشادة مدرب ألبانيا بموتشي بعد المستويات المميزة التي يقدمها اللاعب خلال الفترة الأخيرة، سواء مع منتخب بلاده أو بقميص طرابزون سبور، حيث نجح في تسجيل هدف خلال فوز منتخب ألبانيا على فنلندا بنتيجة 2-0، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

محمد صلاح مصدر إلهام لإرنيست موتشي

وتحدث رولاندو ماران عن تطور مستوى موتشي، في تصريحات نقلتها صحيفة «61saat» التركية، مشيرًا إلى أن اللاعب يمتلك قدرات مميزة، خاصة في التسديد على المرمى، كما يستفيد من اللعب بجوار محمد صلاح في طرابزون سبور.

وقال مدرب ألبانيا: «إرنيست لديه قدرات مميزة في التسديد على المرمى، كما أنه محظوظ حقًا باللعب بجانب محمد صلاح في صفوف طرابزون سبور، حيث يتدرب بجانبه ويتعلم بعض الأسرار منه، موتشي يمتلك الكثير من المهارات الاستثنائية».

موتشي يحلم بالانتقال إلى ليفربول

ولم يُخفِ إرنيست موتشي إعجابه بالنجم المصري محمد صلاح، حيث سبق أن أعرب عن سعادته باللعب إلى جواره في طرابزون سبور، كما أبدى تطلعه لأن يكون قائد منتخب مصر بوابته للانتقال إلى ليفربول مستقبلًا.

ويبدو أن العلاقة الفنية بين اللاعبين تمثل إضافة للفريق التركي، في ظل التفاهم الذي يظهر بينهما خلال منافسات الموسم الحالي، وهو ما انعكس على أداء طرابزون سبور في الدوري.

محمد صلاح وموتشي يقودان طموحات طرابزون سبور

ويقدم طرابزون سبور مستويات مميزة خلال الموسم الجاري، حيث يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري التركي، ويواصل منافسته على اللقب المحلي.

ويأمل الفريق في مواصلة نتائجه الإيجابية خلال الفترة المقبلة، مع استمرار تألق محمد صلاح وإرنيست موتشي، في ظل تطلعات جماهير النادي لمواصلة المنافسة على صدارة المسابقة.