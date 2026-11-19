استقبل وزير العمل حسن رداد، مساء اليوم الخميس، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، د.فريدريك لابير، في أول لقاء رسمي يجمعهما عقب توليه مهام منصبه الجديد مديرًا للفريق الفني للعمل اللائق لدول شمال أفريقيا، ومديرًا لمكتب منظمة العمل الدولية لمصر وإريتريا، ومقره القاهرة، وذلك في إطار تعزيز علاقات التعاون والشراكة الممتدة بين مصر ومنظمة العمل الدولية، واستشراف آفاق جديدة للعمل المشترك خلال المرحلة المقبلة...وفي مستهل اللقاء، رحب الوزير بمدير مكتب المنظمة الجديد، متمنيًا له التوفيق في مهام منصبه، ومؤكدًا اعتزاز مصر بعلاقات التعاون الوثيقة مع منظمة العمل الدولية، وحرص وزارة العمل على مواصلة تعزيز هذه الشراكة، وتكثيف التنسيق والتشاور بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم جهود الدولة المصرية في تطوير سوق العمل وترسيخ مبادئ العمل اللائق.

وأكد رداد أن العلاقات بين مصر ومنظمة العمل الدولية تستند إلى تعاون ممتد ورؤية مشتركة، وأن المرحلة المقبلة تفتح المجال أمام مزيد من العمل والتنسيق وتبادل الخبرات، وتوسيع مجالات التعاون الفني وبناء القدرات، بما يتماشى مع أولويات الدولة المصرية، ويسهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز فرص العمل اللائق...وأشار الوزير إلى أن التحول الرقمي وميكنة الخدمات يمثلان أحد المحاور الرئيسية لتطوير منظومة العمل في مصر، في ضوء توجهات الدولة نحو بناء مجتمع رقمي وتيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية بكفاءة وسرعة، موضحًا أن وزارة العمل تمضي في تنفيذ خطتها للتحول الرقمي، وتطوير خدماتها ومنظوماتها الإلكترونية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز الحوكمة ودقة قواعد البيانات، وتيسير تعامل المواطنين وأصحاب الأعمال مع الوزارة..وأكد أهمية الاستفادة من الخبرات الفنية والتجارب الدولية لمنظمة العمل الدولية في دعم هذا التوجه، وتطوير أدوات إدارة سوق العمل، بما يعزز كفاءة المؤسسات ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة لطرفي العملية الإنتاجية...وأضاف الوزير أن وزارة العمل حريصة على استمرار التعاون البناء مع المنظمة، وتعزيز الشراكة مع مختلف أطراف العمل والإنتاج، بما يدعم تطوير سياسات سوق العمل، ويرسخ الحوار الاجتماعي، ويحقق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، في إطار الالتزام بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت عليها مصر.

من جانبه، أعرب د. فريدريك لابير، مدير الفريق الفني للعمل اللائق لدول شمال أفريقيا ومدير مكتب منظمة العمل الدولية لمصر وإريتريا، عن اعتزازه بتولي مهام منصبه الجديد في مصر، وتقديره للتعاون الممتد بين منظمة العمل الدولية ووزارة العمل، مؤكدًا حرصه على مواصلة تعزيز هذا التعاون ودعم الجهود الوطنية في مجالات التشغيل والعمل اللائق...وأشار لابير إلى استمرار التعاون الفني بين المنظمة والوزارة في إعداد الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للتشغيل، إلى جانب العمل الجاري على إعداد برنامج العمل اللائق القطري لمصر، بما يسهم في تحديد أولويات التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة...كما أكد أهمية تعزيز القدرات المؤسسية في مجال تفتيش العمل، والاستفادة من الخبرات الدولية والتقنيات الحديثة، بما في ذلك الأدوات الرقمية، لدعم كفاءة منظومة التفتيش وتطوير آليات العمل... وجدد لابير تأكيد استعداد منظمة العمل الدولية لمواصلة تقديم الدعم الفني وتبادل الخبرات المتخصصة، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية لجمهورية مصر العربية، ويسهم في تعزيز التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة.

...جدير بالذكر أن د.فريدريك لابير يتمتع بخبرات أكاديمية ومهنية واسعة في مجالات التنمية وأسواق العمل والاقتصاد غير المنظم، وشغل قبل توليه منصبه الحالي منصب مدير برنامج العمل ذي الأولوية المعني بالانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم بمنظمة العمل الدولية في جنيف، كما تولى خلال الفترة من 2020 إلى 2024 إدارة مكتب المنظمة في ست دول بغرب أفريقيا، هي كوت ديفوار وبنين وبوركينا فاسو ومالي والنيجر وتوغو.