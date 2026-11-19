أكد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، أن حزب مستقبل وطن يمتلك روحا شبابية ورؤية مختلفة وإيقاعا سريعا في العمل، مشيرا إلى أن أداء الحزب على أرض الواقع يعكس فكرا شبابيا وقدرة على الإنجاز والعمل بروح الفريق.

وقال وزير الشباب والرياضة، خلال كلمته في الفعالية التي نظمها حزب مستقبل وطن، لتوقيع بروتوكول تعاون لتطوير ٢٧ مركز شباب بالمحافظات، إن الوزارة تسعى إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، لما يمتلكه من حماس وأدوات مختلفة في العمل، موضحا أن وجوده اليوم مع الحزب يأتي في إطار الربط بين رؤية الوزارة الشبابية والرياضية وبين فكر الحزب وأدائه التنظيمي.

هدفنا المواطن والدولة المصرية

وأضاف جوهر نبيل أن وزارة الشباب والرياضة تقوم على فكر شبابي وروح شبابية وأدوات رياضية، تقوم على العمل وتحقيق الإنجازات، والتعلم من الأخطاء وتداركها من أجل تحقيق النجاح، مؤكدا أن حزب مستقبل وطن يعمل بالروح والفكر نفسيهما.

وأشار جوهر نبيل إلى أن أداء الحزب خلال الفترة الماضية، التي تابع منها نحو 9 أشهر، يعكس إيقاعًا رياضيًا سريعًا وفكرًا شبابيًا في إدارة العمل، لافتًا إلى أن الحزب يمتلك رؤية مختلفة في التعامل مع الشراكات، تشبه إلى حد كبير فكر القطاع الخاص.

وأوضح أن فريق العمل داخل الحزب يشبه الفريق الرياضي، الذي يؤدي كل فرد فيه دوره من موقعه الصحيح، في إطار خطة يتفق عليها الجميع، ثم يعملون على تنفيذها على أرض الواقع.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن تقديره لحزب مستقبل وطن، بقيادة النائب أحمد عبدالجواد، مشيرًا إلى أن الحزب بادر بالتواصل مع الوزارة وعرض المساعدة في تطوير مراكز الشباب، دون أن تتقدم الوزارة بطلب للحصول على هذا الدعم.

وأضاف أن البروتوكول الذي يشهد توقيعه اليوم يستهدف تطوير 27 مركز شباب في 27 محافظة، معتبرا أن هذه المبادرة تمثل نموذجًا مهمًا للشراكة بين المؤسسات الحزبية والوزارة، متطلعًا إلى أن تمتد هذه الشراكات خلال الفترة المقبلة إلى مجالات ومستويات أخرى.

وأكد جوهر نبيل أن دعم الحكومة لا يعني أنها لا تخطئ، مشددًا على أن المسؤولين بشر، وليس من الضروري أن تكون جميع القرارات أو التصريحات صحيحة، قائلا: إن الاعتراف بالخطأ والعمل على تصحيحه أمر ضروري طالما أن الهدف واحد، وهو مصلحة الدولة المصرية والمواطنين.

ولفت إلى أنه سبق أن أكد هذا المعنى خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، موضحًا أن الهدف المشترك لجميع مؤسسات الدولة هو خدمة مصر وأبنائها.

واختتم وزير الشباب والرياضة كلمته بالتعبير عن تفاؤله بنجاح بروتوكول التعاون مع حزب مستقبل وطن، مؤكدًا ثقته في قدرة الحزب على تحقيق إنجازات كبيرة، لا تقتصر على تطوير مراكز الشباب في المحافظات الـ27، وإنما تمتد إلى مستويات ومجالات أخرى.