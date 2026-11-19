حذّرت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى القاهرة جميع المتعاملين معها من أي مراسلات أو اتصالات هاتفية مشبوهة تطلب تحويلات مالية، وتدّعي صدورها عن السفارة أو أحد موظفيها، داعيةً إلى توخي الحيطة والحذر وعدم التفاعل مع تلك المحاولات.

وأكدت السفارة أن جميع خدماتها تُقدَّم حصريًا عبر قنواتها الرقمية الرسمية المعتمدة والمصممة وفق أعلى معايير الأمان، بما يضمن تجربة آمنة وموثوقة للمتعاملين.

وشددت السفارة على أنه في حال الاشتباه في أي محاولة احتيال أو ممارسات إلكترونية غير مشروعة، يُرجى عدم التفاعل معها والتواصل فورًا مع وزارة الخارجية الإماراتية عبر الرقم:

+97180044444

ويأتي التحذير في إطار حرص السفارة على حماية المتعاملين معها من محاولات الاحتيال وانتحال الصفة، وضمان حصولهم على الخدمات من خلال القنوات الرسمية والموثوقة فقط.