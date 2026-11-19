فاز نجم نادي وادى دجلة يوسف ابراهيم والمصنف التاسع عالميًا على منافسه بابتيست ماسوتي المصنف العشرين عالميًا، وتأهل إلى نصف نهائي بطولة الصين المفتوحة للإسكواش 2026 بنتيجة 1-3، بواقع أشواط 8-11، 9-11، 11-7، 6-11، في مباراة استغرقت 50 دقيقة.

بهذا الفوز، يقترب يوسف ابراهيم من تحقيق لقب البطولة، حيث سيخوض المباراة نصف النهائية أمام مصطفى عسل ، المصنف الأول عالميًا، يوم 21 نوفمبر مواجهة مرتقبة يسعى خلالها لتقديم أداء قوي وحصد اللقب.

مشاركة عدد من لاعبي ولاعبات الإسكواش

جدير بالذكر أن بطولة الصين المفتوحة للإسكواش 2026 تُقام في شنغهاي بالصين بمشاركة عدد من لاعبي ولاعبات الإسكواش من مختلف دول العالم.

وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائز منافسات الرجال 139,500 دولار أمريكي، ومنافسات السيدات 139,500 دولار أمريكي، وتأتي البطولة ضمن سلسلة بطولات Gold PSA المعتمدة من الاتحاد الدولي لمحترفي الإسكواش.