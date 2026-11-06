6 لاعبين في نصف نهائي بطولة أمريكا المفتوحه للاسكواش

تأهل 3 لاعبين مصريين إلى الدور نصف النهائي ببطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش والتي تقام في فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة بين 1 إلى 8 نوفمبر الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 220 ألف دولار

وتأهل كل من نوران جوهر، علي أبو العينين، هانيا الحمامي

كما ضمن كل من نور الشربيني ومصطفى عسل وأمينة عرفي التاهل عقب انتهاء منافسات اليوم الأول



وجاءت النتائج في اليوم الأخير من منافسات ربع النهائي كالتالي:

فوز نوران جوهر على سنا إبراهيم بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 4-11, 5-11, 11-9, 11-0.

فوز هانيا الحمامي على فيروز أبو الخير بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-9, 9-11, 11-8, 9-11, 12-10.

فوز علي ابو العينين على كريم عبد الجواد بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-4, 9-11, 11-6, 11-2