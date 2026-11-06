مبروك لأبو العروسة.. أحمد فتحي يهنئ بركات بزواج ابنته

وجه أحمد فتحي، نجم الكرة المصرية الاسبق، رسالة تهنئة لمحمد بركات لاعب الأهلي والمنتخب السابق، بمناسبة زواج ابنته.

وشارك أحمد فتحي صورة من حفل الزفاف وعلق: “الف مبروك يا كوتة يا ابو العروسة مرام القمر ربنا يسعدهم يا حبيبي”.

وخطف محمد بركات، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، الأنظار خلال احتفاله بزفاف ابنته، بعدما ظهر في مقطع فيديو عفوي وثق لحظة سعادته الكبيرة برؤيتها بفستان الزفاف، وسط أجواء مليئة بالبهجة والفرحة.

وظهر محمد بركات خلال الفيديو وهو يرقص ويتمايل على أنغام الموسيقى برفقة ابنته، في مشهد عفوي جمع بين الضحك والسعادة، حيث حرص على مشاركتها فرحتها في هذه اللحظات المميزة من حفل زفافها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المقطع على نطاق واسع، وسط تفاعل كبير من المتابعين الذين أشادوا بعفوية بركات وفرحته بابنته، معبرين عن إعجابهم بالمشهد الذي عكس مشاعر الأب في واحدة من أهم المناسبات العائلية.