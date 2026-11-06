إمام عاشور يجدد رغبته في الانتقال لاتحاد جدة خلال يناير

كشف الإعلامي إيهاب الكومي، عن رغبة إمام عاشور، لاعب الأهلي، في خوض تجربة احترافية جديدة بقميص اتحاد جدة السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حال تقدم النادي السعودي بعرض رسمي لضمه.

وأوضح الكومي خلال حديثه ببرنامج «الماتش» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن إتمام الصفقة يرتبط بموافقة اتحاد جدة على المطالب المالية للنادي الأهلي، مشيرًا إلى أن اللاعب سيكون مستعدًا للانتقال إلى الدوري السعودي في يناير المقبل إذا توصل الناديان إلى اتفاق بشأن المقابل المطلوب.

وأكد الكومي إن إمام عاشور سبق له التوقيع للنادي السعودي، قبل أن يتراجع عن خطوة الانتقال ويقوم بتمديد عقده مع الأهلي.