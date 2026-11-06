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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بجمبسوت.. هاندا أرتشيل تتألق بالأسود في أحدث ظهور لها

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
آية التيجي

خطفت النجمة التركية هاندا أرتشيل الأنظار في أحدث ظهور لها، بعدما تألقت بإطلالة أنيقة باللون الأسود، عكست أسلوبها المميز في اختيار الأزياء التي تجمع بين البساطة والفخامة، لتؤكد مجددًا مكانتها كواحدة من أبرز أيقونات الموضة والجمال في العالم العربي وتركيا.

تفاصيل إطلالة هاندا أرتشيل

اختارت هاندا أرتشيل إطلالة باللون الأسود بالكامل، ارتكزت على توب أنيق بقصة مكشوفة الكتفين وتصميم واسع وانسيابي، تميز بطبقات من القماش المنسدل التي أضفت على الإطلالة حركة ونعومة، مع لمسة درامية أنيقة امتدت إلى الجزء السفلي من التصميم.

ونسقت النجمة التركية التوب مع بنطلون أسود واسع بقصة مستقيمة، ليمنحها مظهرًا متناسقًا يجمع بين الراحة والأناقة، كما أضفى اللون الأسود الموحد مزيدًا من الرقي على إطلالتها.

هاندا أرتشيل

مجوهرات ناعمة وإكسسوارات لافتة

وعلى مستوى الإكسسوارات، اختارت هاندا أرتشيل عقدًا فضيًا لامعًا بتصميم قريب من الرقبة، مع أقراط طويلة زادت من أناقة ملامحها، بينما لفت خاتم أخضر اللون الأنظار، مضيفًا لمسة لونية مميزة كسرت رتابة الأسود.

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت تسريحة شعر منسدلًا بتموجات طبيعية، مع مكياج ناعم أبرز جمال عينيها وملامح وجهها، واختارت أحذية أنيقة ذات كعب عالٍ أكملت بها مظهرها الأنثوي.

هاندا أرتشيل

هاندا أرتشيل تواصل تألقها في عالم الموضة

وجاءت هذه الإطلالة لتؤكد ميل هاندا أرتشيل إلى التصاميم التي تجمع بين القصات العصرية والتفاصيل الأنثوية الراقية، حيث نجحت في تقديم صيحة الإطلالة السوداء بأسلوب مختلف بعيدًا عن المبالغة، مع الاعتماد على انسيابية الأقمشة والتفاصيل البسيطة التي تصنع الفارق.

وأثبتت النجمة التركية مرة أخرى أن الأناقة لا تحتاج إلى الكثير من التفاصيل، بل يمكن لقطعة مميزة وتنسيق ذكي للإكسسوارات أن يصنعا إطلالة استثنائية تخطف الأنظار

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل إطلالة هاندا أرتشيل إطلالات النجمات إطلالات باللون الأسود فساتين وأزياء النجمات التركيات

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