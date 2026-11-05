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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بني سويف يثني على جهود فريق العمل بقطاع التعليم الزراعي ومديرية الزراعة في تنفيذ أعمال التشجير

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

أثنى اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، على الجهود المبذولة من فريق العمل بقطاع التعليم الزراعي بمديرية التربية والتعليم و التنفيذيين المعنيين بمديرية الزراعة في تنفيذ أعمال التشجير والتجميل بحديقة الشلال بمدينة بني سويف، وما تم إنجازه من أعمال لتطوير المساحات الخضراء وتحسين المظهر العام للحديقة، بما يتناسب مع أهميتها ومكانتها باعتبارها أحد المواقع التي تحتضن النصب التذكاري للشهداء، وتستضيف الفعاليات الوطنية والقومية بالمحافظة.

جاء ذلك على خلفية زيارة المحافظ للحديقة اليوم، وتفقده الأعمال التي تم تنفيذها على أرض الواقع، تنفيذًا لتوجيهاته بالاهتمام بأعمال التشجير والتجميل، وتحت الإشراف المباشر من أشرف رأفت حسين، مدير عام الخدمات الزراعية والبساتين، وبمشاركة أحمد عبد الرحمن سيد جاد الله، مدير إدارة التعليم الزراعي بالمديرية، وسمير حسني محمد أحمد، موجه بالتعليم الفني الزراعي.

وأكد المحافظ أهمية مواصلة الجهود في مجال التشجير والتجميل، والتوسع في المساحات الخضراء بالشوارع والميادين والحدائق والمرافق العامة، بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري والجمالي بمختلف أنحاء المحافظة.

بني سويف زراعة بني سويف جامعة بني سويف

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