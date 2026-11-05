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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جلسة ودية في اتحاد الكرة السبت لمناقشة مصير حسام حسن.. ومسؤول يسعى لإعادة كيروش

حسام حسن وكيروش
حسام حسن وكيروش
سارة عبد الله

كشف الإعلامي أمير هشام عن وجود اتجاه قوي داخل الاتحاد المصري لكرة القدم لإنهاء مهمة حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن القرار لم يُحسم بشكل نهائي حتى الآن؛ في انتظار الاستقرار على البديل الأنسب لقيادة الفراعنة.

وأوضح أمير هشام أن هناك شخصية مسؤولة داخل اتحاد الكرة، لكنها ليست ضمن التشكيل الرسمي لمجلس الإدارة، تسعى إلى إعادة المدرب البرتغالي كارلوس كيروش لتولي القيادة الفنية للمنتخب الوطني من جديد؛ بعدما سبق له قيادة الفراعنة إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية، لكنه لم ينجح في التأهل إلى نهائيات كأس العالم.

وأشار إلى أن هذه الشخصية تنتظر تغيير التوجه الحالي داخل الاتحاد بشأن التعاقد مع مدرب وطني، والعودة إلى خيار المدير الفني الأجنبي، من أجل طرح اسم كيروش مجددًا.

وأضاف أن يوم السبت المقبل سيشهد جلسة ودية بين أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة، لمناقشة مستقبل الجهاز الفني لمنتخب مصر، مؤكدًا أن الجلسة لن تكون رسمية، وإنما تأتي في إطار التشاور وتبادل وجهات النظر بين أعضاء المجلس.

محمد مراد يرحل عن منتخب مصر

وفي سياق آخر، تحدث أمير هشام عن رحيل محمد مراد منسق منتخب مصر، مشيدًا بالرقي والأمانة والاحترافية التي تمتع بها خلال فترة عمله، مؤكدًا أنه كان على دراية كاملة بطبيعة دوره ومسؤولياته، ونجح في أداء مهمته بصورة مميزة.

وأوضح أن مراد فكر لفترة طويلة قبل اتخاذ قرار الرحيل، وأنه كان على علم بتفكيره في الاستقالة خلال الفترة الماضية، قبل أن يحسم قراره في التوقيت الحالي.

ولفت إلى أن توقيت الاستقالة قد يرتبط بمؤشرات بشأن تطورات محتملة داخل منتخب مصر خلال الفترة المقبلة، دون الكشف عن طبيعة هذه التطورات.

واختتم تصريحاته بالإشارة إلى أن محمد مراد أكد وجود شخص كان يرغب في رحيله عن منصبه، لكنه شدد على أن قرار المغادرة جاء بإرادته الشخصية.

وتمنى له التوفيق في خطوته المقبلة، موجهًا له التحية على جهوده طوال فترة عمله مع المنتخب.

أمير هشام حسام حسن الاتحاد المصري لكرة القدم

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