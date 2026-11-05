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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أستاذ أورام: 4 من كل 5 مصابات بسرطان الثدي لديهن زيادة في الوزن

سرطان الثدي
سرطان الثدي
محمد كمال

كشف الدكتور هشام الغزالي، أستاذ علاج الأورام بجامعة عين شمس، عن رصد زيادة الوزن أو السمنة لدى 4 من كل 5 سيدات مصابات بسرطان الثدي ضمن بيانات المبادرة الرئاسية لصحة المرأة، مشيرًا إلى أن هذه النتائج دفعت إلى التعاون مع الوكالة الدولية لأبحاث السرطان لدراسة مدى وجود علاقة بين السمنة والإصابة بالمرض.

80% من مصابات سرطان الثدي لديهن زيادة في الوزن

وقال الغزالي، خلال لقائه ببرنامج على قناة «DMC»، إن البيانات التي جُمعت من خلال المبادرة الرئاسية تمثل كنزًا استراتيجيًا يمكن الاستفادة منه في وضع الخطط الصحية المستقبلية، والتنبؤ بالمخاطر الصحية قبل وقوعها، بدلًا من الاكتفاء بالتعامل مع المرض بعد الإصابة به.

وأضاف أن المبادرة لم تقتصر على تسجيل البيانات المرتبطة بسرطان الثدي، وإنما شملت أيضًا معلومات عن السيدات، من بينها الوزن ومستويات السكر وضغط الدم، بما يتيح تكوين قاعدة معلوماتية متكاملة تساعد في تحليل العوامل المرتبطة بالأمراض المختلفة.

وأوضح أن تحليل هذه البيانات كشف أن 4 من كل 5 سيدات مصابات بسرطان الثدي لديهن زيادة في الوزن، سواء في صورة سمنة أو سمنة مفرطة أو زيادة في الوزن، لافتًا إلى أن هذا المؤشر دفع إلى إجراء دراسات بالتعاون مع الوكالة الدولية لأبحاث السرطان للتحقق من وجود علاقة وثيقة بين زيادة الوزن والإصابة بسرطان الثدي من عدمه.

وأكد أستاذ علاج الأورام أن إثبات هذه العلاقة أو نفيها ستكون له أهمية كبيرة في تحديد اتجاهات الوقاية المستقبلية، ووضع خطط أكثر دقة تستهدف عوامل الخطورة التي يمكن التعامل معها قبل ظهور المرض.

وأشار إلى أن التوجه الحالي في مكافحة السرطان يقوم على مسارين رئيسيين، أولهما التشخيص المبكر وتوفير إجراءات علاجية دقيقة، وثانيهما الوقاية ومنع المرض من الأساس، من خلال فهم العوامل التي تزيد احتمالات الإصابة والاستفادة من قواعد البيانات الصحية.

وشدد الغزالي على أن الهدف لم يعد مجرد التعامل مع الحالات المصابة، وإنما الوصول إلى مرحلة يمكن فيها توقع احتمالات الإصابة والتدخل مبكرًا، مؤكدًا أهمية دور الإعلام في نشر الوعي وتشجيع المواطنين على إجراء الفحوصات وعدم الخوف من اكتشاف المرض.

سرطان الثدي السمنة التنبؤ بالأمراض هشام الغزالي

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