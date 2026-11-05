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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

للمتميزين فقط .. شروط صرف حافز الجدارات الجديد للمعلمين

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

شروط صرف حافز الجدارات الجديد للمعلمين .. تلقى موقع صدى البلد العديد من الاستفسارات بشأنها من المعلمين ، بعد أن تم الإعلان عن هذا الحافز الجديد منذ قليل في بيان رسمي صادر عن مجلس الوزراء .

شروط صرف حافز الجدارات الجديد للمعلمين

بحسب التفاصيل الرسمية المعلنة حتى الآن ، تتمثل شروط صرف حافز الجدارات الجديد للمعلمين ، فيما يلي :

  • أن يكون مستحقو الحافز من شاغلي وظائف هيئة التعليم بالباب الأول " الأجور وتعويضات العاملين ".
  • أن يكون من المتميزين في العمل وساهم في تطوير الأداء بالمدرسة 
  •  أن يستوفي النصاب الأسبوعي للحصص المُقرر بالنسبة للمعلمين داخل الفصل المدرسي على مدار الشهر.
  • ألا تقل عدد أيام العمل الفعلية خلال الشهر عن ( ۱۸) يوماً.
  •  ألا يقل تقدير الكفاية خلال العام السابق عن مرتبة "كفء".
  •  ألا يكون قد وُقّع عليه جزاء تأديبي بخصم أكثر من خمسة أيام من راتبه خلال شهر الصرف.
  • ألا يــكون شاغل الوظيفة موقوفاً عن العمـــل وذلك خلال مدة الوقـف، على أن يُصرف له ما أوقف صرفه من الحافز حال ثبوت عدم مسئوليته.
  •  ألا يقل الحد الأدنى لقيمة الحافز الممنوح للمستفيد عن مبلغ ٥٠٠ جنيه شهرياً.

من يتولى صرف حافز الجدارات الجديد للمعلمين في المدارس  ؟

يتولى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حوكمة استحقاق حافز الجدارات الجديد من خلال وحدة القياس والجودة ، ويُراعى في صرف حافز الجدارات ما يلي:

  •  ألا يتجاوز عدد مرات الاستفادة للمعلم عن ٤ مرات في العام الدراسي الواحد.
  •  أن يتناسب الحافز الممنوح بكل مدرسة مع عدد المعلمين بها.
  •  أن يتم صرف الحافز نهاية كل شهر بالوحدة الحسابية للإدارة التعليمية بحسب الأحوال بناء وعلى اقتراح مدير المدرسة بموجب بيان يتضمن اسم المستفيد وفئة الحافز، على أن يتم اعتماده من مدير الإدارة التعليمية أو رئيس المنطقة الأزهرية بحسب الأحوال.
  • ويتم صرف هذا الحافز خصماً على بند (۳) مكافآت نوع (۱) جهود غير عادية وذلك بالباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين" بموازنات مديريات التربية والتعليم بالمحافظات
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