وزير الرياضة: وفد الشباب المصري سيعرض حلولاً بمؤتمر المناخ COP31 بتركيا

التقى جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، بوفد المفاوضين الشباب المصريين المشاركين في مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، والمقرر انعقاده بمدينة أنطاليا التركية.

في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز مشاركة الشباب في قضايا العمل المناخي والمفاوضات الدولية.

ويأتي البرنامج للعام الرابع على التوالي، باعتباره أول برنامج وطني متخصص لإعداد وتأهيل المفاوضين الشباب المصريين في قضايا تغير المناخ، والذي يُنفذ تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، ووزارة الخارجية، ووزارة التنمية المحلية والبيئة، وبالتعاون مع منظومة الأمم المتحدة، وذلك في إطار اللجنة الوطنية للشباب والمناخ (EGYouth4Climate)، التي تستهدف تعزيز دور الشباب المصري في العمل المناخي والمشاركة الفاعلة في مسارات صنع القرار والتفاوض على المستويين الوطني والدولي.

وأكد وزير الشباب والرياضة خلال اللقاء أهمية الاستثمار في بناء قدرات الشباب وتأهيلهم للمشاركة في المحافل الدولية، مشيراً إلى أن الشباب المصري يمتلك من القدرات والكفاءات ما يؤهله للمساهمة في صياغة الحلول ومناقشة التحديات العالمية، وأن الوزارة تعمل بالتنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة وشركاء التنمية على توفير المساحات والفرص التي تضمن مشاركة شبابية مؤثرة في القضايا ذات الأولوية الوطنية والدولية.

وشهد اللقاء استعراض استعدادات الوفد للمشاركة في مؤتمر COP31، وأبرز الملفات والقضايا المناخية المطروحة على أجندة المؤتمر، إلى جانب الأنشطة والفعاليات الشبابية المزمع تنفيذها على هامشه، وبحث فرص تعزيز حضور الشباب المصري في المسارات التفاوضية والمنصات الدولية المعنية بالعمل المناخي.

ويعكس استمرار البرنامج للعام الرابع على التوالي تطور التجربة المصرية في إعداد جيل من المفاوضين الشباب، من خلال مسار مؤسسي يجمع بين التأهيل الفني والمعرفي، وبناء المهارات التفاوضية والدبلوماسية، وإتاحة فرص المشاركة المباشرة في مؤتمرات الأطراف، بما يسهم في إعداد كوادر شبابية قادرة على تمثيل الأولويات الوطنية والتفاعل مع القضايا المناخية العالمية.

ومن جانبهم، أعرب أعضاء الوفد عن تقديرهم لدعم مؤسسات الدولة والشركاء الدوليين، مؤكدين تطلعهم إلى تمثيل الشباب المصري بصورة فاعلة خلال المؤتمر، وتبادل الخبرات مع الوفود الشبابية الدولية، والمساهمة في نقل صوت الشباب وأولوياتهم إلى منصات الحوار والتفاوض المناخي.

وتؤكد وزارة الشباب والرياضة استمرار جهودها في تمكين الشباب المصري وتعزيز مشاركته في الدبلوماسية الشبابية والمناخية، وتوسيع نطاق التعاون مع الوزارات والجهات الوطنية ومنظومة الأمم المتحدة، بما يدعم حضور مصر في المحافل الدولية ويعزز دور الشباب كشركاء في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والعمل المناخي.

وتُعد اللجنة الوطنية للشباب والمناخ (EGYouth4Climate) منصة وطنية للشباب، تقودها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارتي الخارجية والبيئة، وبالشراكة مع منظومة الأمم المتحدة، بهدف تنسيق وتوحيد جهود تمكين الشباب المصري في قضايا تغير المناخ، وتعزيز مشاركتهم في صياغة السياسات والمبادرات المناخية، وبناء قدراتهم في مجالات التفاوض والدبلوماسية المناخية والعمل البيئي. كما تعمل اللجنة على ربط المبادرات الشبابية الوطنية بالأجندة المناخية الدولية، وإتاحة مساحات مؤسسية لمشاركة الشباب في مؤتمرات الأطراف (COP)، بما يعزز دورهم كشركاء فاعلين في تنفيذ الالتزامات المناخية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.