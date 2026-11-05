قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تاجر مخدرات.. الداخلية تكشف تفاصيل جريمة غسل 400 مليون جنيه
الأزهر يُكرّم 170 طالبًا وطالبة في المسابقة العالمية «مواهب وقدرات» للوافدين
نشوى مصطفى ترد على شائعة عدم امتلاكها سيارة بسخرية: عندي عربية وفيلا وشاليه ومقبرة
الدفاع المدني السعودي يُعلن زوال ​الخطر ​محافظة ينبع
دفاع «القاضي المُزيف» يُطالب بعرضه على مستشفى العباسية
الشرطة الفرنسية تطلق الغاز المسيل للدموع صوب المتظاهرين ضد غلاء المعيشة
لا يشمل الاتحاد العام والمركزي.. مجلس الدولة يحسم إعفاء الاتحادات التعاونية من الضريبة العقارية
لاحتمال وجود قنبلة.. طائرة إيرلندية تهبط في قاعدة جوية بفرنسا
وزير السياحة والآثار: نستهدف استقبال 22 مليون سائح خلال عام 2027
موعد مباراة منتخب مصر ومالاوي في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا
أشد خطورة من نزلات البرد وتؤدي لمضاعفات خطيرة.. الصحة تحذر من الإنفلونزا
لقاح الأنفلونزا .. لماذا يُصاب بعض الأشخاص رغم تلقيهم التطعيم.. والصحة العالمية تطور اللقاح كل عام لهذا السبب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نشوى مصطفى ترد على شائعة عدم امتلاكها سيارة بسخرية: عندي عربية وفيلا وشاليه ومقبرة

الفنانة نشوى مصطفى
الفنانة نشوى مصطفى
أوركيد سامي

حرصت الفنانة نشوى مصطفى، على الرد على الشائعات المتداولة بشأن عدم امتلاكها سيارة، معربة عن استيائها من نشر معلومات غير صحيحة ونسب تصريحات إليها لم تدلِ بها، حيث اختارت الرد بأسلوب ساخر، كاشفة عن امتلاكها عددًا من الممتلكات.

ونشرت نشوى مصطفى رسالة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وجهت خلالها حديثها إلى مروجي الشائعات، مستنكرة تداول أخبار غير دقيقة على لسانها، وقالت: «يا جماعة هتستفيدوا إيه الناس اللي بتكتب على لساني كلام كذب؟ أنا الحمد لله دلوقتي عندي عربية وفيلا وشاليه ومقبرة وبوتاجاز 6 شعلة وديب فريزر ببابين.. لا حول ولا قوة إلا بالله».

وجاء رد الفنانة نشوى مصطفى ليحمل طابعًا من السخرية، حيث حرصت من خلاله على توضيح حقيقة ما يتم تداوله بشأن ممتلكاتها، والتأكيد على رفضها الزج باسمها في تصريحات ومعلومات غير صحيحة، مطالبة بشكل غير مباشر بتحري الدقة قبل نشر أي أخبار تتعلق بها.

نشوى مصطفى تتمنى ارتداء الحجاب والابتعاد عن التمثيل

وفي سياق آخر، سبق أن كشفت الفنانة نشوى مصطفى عن أمنية شخصية تتعلق بارتداء الحجاب خلال الفترة المقبلة، موضحة أنها تتمنى أن تأتي هذه الخطوة في الوقت المناسب، وأن تتفرغ بعدها للعبادة والتقرب إلى الله، حتى لو ترتب على ذلك ابتعادها عن مجال التمثيل.

وتحدثت نشوى مصطفى عن أمنيتها خلال تصريحات تلفزيونية، مؤكدة رغبتها في ارتداء الحجاب قريبًا، مشيرة إلى أن هذه الخطوة قد تعني انتهاء مشوارها الفني وابتعادها عن الظهور في الأعمال التمثيلية، قائلة: «بتمنى أتحجب قريب، ووقتها مش هيكون ليا وجود في التمثيل وده مش بمزاجي».

وأضافت أنها تشعر برغبة في تخصيص ما تبقى من حياتها للعبادة والاهتمام بعلاقتها بالله، بعدما قضت سنوات طويلة منشغلة بالعمل ومتطلبات الحياة، موضحة أن الإنسان مع مرور الوقت يبدأ في التفكير بصورة مختلفة في أولوياته وما يرغب في تحقيقه خلال السنوات المقبلة.

وقالت في حديثها: «بقالي 60 سنة الدنيا شغلاني، فالواحد هيكون حابب يتفرغ لربنا الكام سنة اللي فاضلين».

نشوى مصطفى بين نشاطها الفني وأمنيتها بالتفرغ للعبادة

وتعكس تصريحات نشوى مصطفى جانبًا من تفكيرها الشخصي بشأن المرحلة المقبلة من حياتها، حيث تحدثت بصراحة عن رغبتها في التقرب إلى الله والتفرغ للعبادة، مع الإشارة إلى أن ارتداء الحجاب قد يصاحبه ابتعادها عن الوسط الفني.

وتفاعل الجمهور مع تصريحات الفنانة ورسالتها الأخيرة، خاصة أنها جمعت بين الرد الساخر على الشائعات المتداولة بشأن ممتلكاتها، وحديثها السابق عن أمنيتها في اتخاذ خطوة جديدة على المستوى الشخصي والروحي، وهو ما أعاد اسمها إلى دائرة الاهتمام عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الفنانة نشوى مصطفى اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن الآن.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الخميس بالأسواق

حسام حسن

محمد شبانة يكشف بديل حسام حسن لقيادة منتخب مصر أمام مالاوي

البابا تواضروس

البابا تواضروس: فوز ميار عثمان بـ "تحدي القراءة" يثبت أن الإبداع لا يخرج من العاصمة وحدها

الزمالك

سنتخذ إجراءات قانونية.. الزمالك يرد على اتهامات تغريمه 7 ملايين دولار

رواء رمان

رواء رمان.. أول مسلمة في مجلس شيوخ جورجيا تحتفل بفوزها: كتبنا التاريخ

حسام حسن

حرب باردة بين الأهلي وحسام حسن.. سبب إقامة مباريات كأس مصر قبل معسكر المنتخب

المتهم

مجسم جثة أثار الرعب.. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو السيارة المثيرة للجدل

أسعار مواد البناء في مصر اليوم الخميس

الحديد يرتفع والأسمنت يتراجع.. أسعار مواد البناء في مصر اليوم الخميس

ترشيحاتنا

محافظ الشرقية

إحالة 42 من العاملين المقصرين للتحقيق بمراكز أبو كبير ومشتول السوق وأولاد صقر وديرب نجم

المصنع المخالف

زراعة المنوفية تضبط مصنعًا لتصنيع الأسمدة الفوسفاتية بدون ترخيص بمدينة السادات

تعليم بني سويف

مدير تعليم بني سويف للطلاب: الاستفادة من اليوم الدراسي في التحصيل العلمي وعدم إهدار الوقت

بالصور

انطلاق فعاليات مهرجان قنا الدولي للفنون والحرف التراثية.. اليوم

مهرجان قنا الدولي للفنون والحرف التراثية
مهرجان قنا الدولي للفنون والحرف التراثية
مهرجان قنا الدولي للفنون والحرف التراثية

احذر هذه الأطعمة إذا كنت تعاني من ارتجاع المريء.. أبرزها الشوكولاتة والقهوة

احذر هذه الأطعمة إذا كنت تعاني من ارتجاع المريء.. أبرزها الشوكولاتة والقهوة
احذر هذه الأطعمة إذا كنت تعاني من ارتجاع المريء.. أبرزها الشوكولاتة والقهوة
احذر هذه الأطعمة إذا كنت تعاني من ارتجاع المريء.. أبرزها الشوكولاتة والقهوة

فوائد المكسرات لصحة القلب.. تعرف على الكمية المناسبة يوميا

 فوائد المكسرات لصحة القلب.. تعرف على الكمية المناسبة يوميا
 فوائد المكسرات لصحة القلب.. تعرف على الكمية المناسبة يوميا
 فوائد المكسرات لصحة القلب.. تعرف على الكمية المناسبة يوميا

بفستان أسود أنيق.. جومانا مراد في إطلالة جذابة تخطف الأنظار

جومانا مراد
جومانا مراد
جومانا مراد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: هل أصبح التريند مفتاح الفرص؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ماعت حور نفرو رع

المزيد