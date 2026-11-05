نشوى مصطفى ترد على شائعة عدم امتلاكها سيارة بسخرية: عندي عربية وفيلا وشاليه ومقبرة

حرصت الفنانة نشوى مصطفى، على الرد على الشائعات المتداولة بشأن عدم امتلاكها سيارة، معربة عن استيائها من نشر معلومات غير صحيحة ونسب تصريحات إليها لم تدلِ بها، حيث اختارت الرد بأسلوب ساخر، كاشفة عن امتلاكها عددًا من الممتلكات.

ونشرت نشوى مصطفى رسالة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وجهت خلالها حديثها إلى مروجي الشائعات، مستنكرة تداول أخبار غير دقيقة على لسانها، وقالت: «يا جماعة هتستفيدوا إيه الناس اللي بتكتب على لساني كلام كذب؟ أنا الحمد لله دلوقتي عندي عربية وفيلا وشاليه ومقبرة وبوتاجاز 6 شعلة وديب فريزر ببابين.. لا حول ولا قوة إلا بالله».

وجاء رد الفنانة نشوى مصطفى ليحمل طابعًا من السخرية، حيث حرصت من خلاله على توضيح حقيقة ما يتم تداوله بشأن ممتلكاتها، والتأكيد على رفضها الزج باسمها في تصريحات ومعلومات غير صحيحة، مطالبة بشكل غير مباشر بتحري الدقة قبل نشر أي أخبار تتعلق بها.

نشوى مصطفى تتمنى ارتداء الحجاب والابتعاد عن التمثيل

وفي سياق آخر، سبق أن كشفت الفنانة نشوى مصطفى عن أمنية شخصية تتعلق بارتداء الحجاب خلال الفترة المقبلة، موضحة أنها تتمنى أن تأتي هذه الخطوة في الوقت المناسب، وأن تتفرغ بعدها للعبادة والتقرب إلى الله، حتى لو ترتب على ذلك ابتعادها عن مجال التمثيل.

وتحدثت نشوى مصطفى عن أمنيتها خلال تصريحات تلفزيونية، مؤكدة رغبتها في ارتداء الحجاب قريبًا، مشيرة إلى أن هذه الخطوة قد تعني انتهاء مشوارها الفني وابتعادها عن الظهور في الأعمال التمثيلية، قائلة: «بتمنى أتحجب قريب، ووقتها مش هيكون ليا وجود في التمثيل وده مش بمزاجي».

وأضافت أنها تشعر برغبة في تخصيص ما تبقى من حياتها للعبادة والاهتمام بعلاقتها بالله، بعدما قضت سنوات طويلة منشغلة بالعمل ومتطلبات الحياة، موضحة أن الإنسان مع مرور الوقت يبدأ في التفكير بصورة مختلفة في أولوياته وما يرغب في تحقيقه خلال السنوات المقبلة.

وقالت في حديثها: «بقالي 60 سنة الدنيا شغلاني، فالواحد هيكون حابب يتفرغ لربنا الكام سنة اللي فاضلين».

نشوى مصطفى بين نشاطها الفني وأمنيتها بالتفرغ للعبادة

وتعكس تصريحات نشوى مصطفى جانبًا من تفكيرها الشخصي بشأن المرحلة المقبلة من حياتها، حيث تحدثت بصراحة عن رغبتها في التقرب إلى الله والتفرغ للعبادة، مع الإشارة إلى أن ارتداء الحجاب قد يصاحبه ابتعادها عن الوسط الفني.

وتفاعل الجمهور مع تصريحات الفنانة ورسالتها الأخيرة، خاصة أنها جمعت بين الرد الساخر على الشائعات المتداولة بشأن ممتلكاتها، وحديثها السابق عن أمنيتها في اتخاذ خطوة جديدة على المستوى الشخصي والروحي، وهو ما أعاد اسمها إلى دائرة الاهتمام عبر مواقع التواصل الاجتماعي.