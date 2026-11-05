مصر تطرح رؤيتها لتعزيز الأمن الغذائي والاستقرار الإقليمي في قمة البوسفور

شارك علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في فعاليات الجلسة الافتتاحية للنسخة السابعة عشرة من قمة البوسفور، المنعقدة حالياً في مدينة إسطنبول التركية تحت شعار «التحول العالمي والبحث عن الاستقرار»، وذلك وسط مشاركة رفيعة المستوى تضم عدداً كبيراً من الوزراء، والمسؤولين الدوليين، ورؤساء الهيئات والمؤسسات الاقتصادية، وممثلي القطاع الخاص، بالإضافة إلى نخبة من الأكاديميين والخبراء من مختلف دول العالم.

وأكد المشاركون خلال الجلسة الافتتاحية، والتي شهدت كلمة رئيس منصة التعاون الدولي (UIP)، على الأهمية البالغة التي تكتسبها الدورة الحالية من القمة، مشيرين إلى أن المناقشات ستركز على مجموعة من المحاور الاستراتيجية التي تمس واقع الاقتصاد والسياسة العالمية، وتتصدرها قضايا الاستقرار السياسي، والتجارة الدولية، والأمن الإقليمي، والذكاء الاصطناعي، والشمول المالي، إلى جانب تعزيز السلام العالمي عبر الاستثمار في العنصر البشري من الشباب والنساء.

ومن جانبه أكد السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مشاركة مصر في هذه القمة تعكس حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون الاقتصادي والإقليمي، وتبادل الخبرات حول التحديات العالمية الراهنة، مشيراً إلى أن تحقيق الأمن الغذائي يعد ركيزة أساسية للأمن القومي والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأوضح الوزير أن مجابهة التحديات والتغيرات المناخية والبيئية المتسارعة تتطلب صياغة آليات دولية مبتكرة وحلول عملية مستدامة، تسهم في حماية النظم البيئية والحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية على الإنتاج الزراعي والموارد الطبيعية، مشدداً على أن مواجهة هذه التحديات تفرض تكامل كافة الجهود الدولية لرفع معدلات الإنتاج وتأمين إمدادات الغذاء.

وأضاف وزير الزراعة أهمية التوسع في استخدام التقنيات الحديثة، والذكاء الاصطناعي، ودعم الابتكار وتبادل المعلومات بين المؤسسات لتعزيز كفاءة القطاع الزراعي وتطوير سلاسل الإمداد، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والاجتماعي والصناعي بين دول المنطقة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وبناء مجتمعات أكثر قدرة على الصمود في وجه الأزمات.