مصادرة 350 عبوة مبيدات زراعية متنوعة الأصناف غير مسجلة بالغربية

ضبطت مديرية الزراعة بالإشتراك مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية ،350 عبوة مبيدات زراعية متنوعة الأصناف غير مسجلة بوزارة الزراعية ومجهولة المصدر ومحظور تداولها بالأسواق، داخل محال للمستلزمات الزراعية بمركز المحلة الكبرى.

حملات رقابية زراعية



كان المهندس حسام الدين محفوظ مدير مديرية الزراعية بالغربية بالتنسيق مع المهندس ناصر العفيفى مدير مديرية التموين بالغربية ، قد كلفا لجنة تفتيشية مشتركة بين التموين والزراعة والجهات المعنية، لإحكام السيطرة والرقابة على سوق بيع المبيدات الزراعية بالمحلات والأسواق فى مركز المحلة.

ردع مخالفين



تم خلالها المرور على أماكن بيع وتداول المبيدات الزراعية بمركز المحلة، وتم ضبط 350 عبوة مبيدات زراعية متنوعة الأصناف جميعها غير مسجلة بوزارة الزراعة ومجهولة المصدر ومحظور تداولها بالأسواق أو استخدامها لخطورتها على الثروة النباتية.

ردع مخالفين

وتحريزها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر مخالفة لأصحاب المضبوطات، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شئونها.

ضبط الأسمدة مجهولة المصدر

وكان اللواء الدكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، قد أكد أن المحافظة مستمرة في تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق ومنع أي ممارسات تضر بالمواطنين، مشددًا على أن الرقابة اليومية تمثل أحد أهم أدوات حماية المستهلك.