لاحتمال وجود قنبلة.. طائرة إيرلندية تهبط في قاعدة جوية بفرنسا

أفادت وسائل إعلام فرنسية بأن رحلة تجارية تحمل الرقم EI402 متجهة إلى إيطاليا غيّرت مسارها بشكل طارئ اليوم الخميس حيث تم توجيه الطائرة، التي أقلعت من دبلن في أيرلندا وكانت متجهة إلى روما، نحو القاعدة الجوية الفرنسية في "إفرو" بمقاطعة “أور”، وذلك إثر ورود بلاغ عن احتمال وجود قنبلة على متنها.

ومن جانبه علق مكتب رئيس الوزراء الفرنسي (ماتينيون) أن الطائرة -وهي من طراز A320 وكانت في رحلة من دبلن إلى روما- قد هبطت بسلام في إفرو حيث تم تأمين سلامة الركاب البالغ عددهم 151 راكباً وأفراد الطاقم الستة، بينما تعمل فرق تفكيك المتفجرات حالياً في الموقع.

وتتبع الطائرة لشركة الطيران الأيرلندية “إير لينجوس”.



وفقاً لموقع "فلايت رادار" فقد كان من المتوقع أن تهبط الطائرة في حوالي الساعة 10:04 صباحاً. وقد وقع الاختيار على القاعدة الجوية في "إفرو" لاستقبال الطائرة، التي كان من المفترض أصلاً أن تهبط في روما.

ويتابع مكتب رئيس الوزراء الفرنسي تطورات الموقف لحظة بلحظة.

ويُذكر أن نحو عشر رحلات تجارية في أوروبا كانت قد تعرضت، يوم الثلاثاء، لبلاغات بوجود قنابل، تبين لاحقاً -وفقاً لسلطات الدول المعنية- أنها بلاغات كاذبة.

ولم يقدم مكتب رئيس الوزراء الفرنسي، صباح الخميس، مزيداً من التفاصيل حول ما إذا كان هذا الحادث يندرج ضمن تلك السلسلة من البلاغات.