هجوم أوكراني بالمسيرات يمنع هبوط طائرات حكومية روسية في موسكو



أفادت صحيفة تليجراف بأن طائرات حكومية روسية إضطرت للتحليق في دوائر فوق موسكو بعد أن أدى هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية إلى إغلاق مطارات العاصمة يوم الجمعة.

وبحسب الصحيفة ذاتها ؛ فقد أظهرت بيانات تتبع الرحلات الجوية أن أربع طائرات تابعة لـ "سرب الرحلات الجوية الرئاسية الخاص" تأثرت بهذا الاضطراب.

وذكرت الصحيفة أيضا : كانت الطائرات عائدة من تركمانستان، حيث شارك الرئيس فلاديمير بوتين في قمة هناك. ولم يتضح بعد ما إذا كان الرئيس الروسي على متن أي من تلك الطائرات التي هبطت جميعها الآن.

وكان سيرجي سوبيانين، عمدة موسكو، قد صرح في وقت لاحق بأنه تم إسقاط 15 طائرة مسيرة أوكرانية عقب هجوم استهدف المدينة.

وفرضت هيئة الطيران الروسية قيوداً على حركة الطيران في المطارات الأربعة جميعها قرابة الساعة 3:40 عصراً بالتوقيت المحلي.

وسمع سكان روس دوي انفجارات قبل تعليق الرحلات الجوية في مطارات "فنوكوفو" و"شيريميتيفو" و"دوموديدوفو" و"جوكوفسكي"، واستمرت هذه القيود لما يقرب من ست إلى سبع ساعات

كما أفادت السلطات المحلية بإسقاط "بالونات استطلاع" صغيرة في منطقة ياروسلافل، الواقعة شمال شرق موسكو.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يزور منطقة "أفازا" في تركمانستان لحضور قمة رابطة الدول المستقلة، حيث التقى بالرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.



وأفادت قناة "بازا" -وهي قناة موالية للكرملين على تطبيق "تيليجرام" ومقربة من الأجهزة الأمنية الروسية- بأن أكثر من 370 رحلة جوية تأخرت في مطارات موسكو يوم الجمعة بسبب "التهديد" الذي تشكله هجمات الطائرات المسيّرة الأوكرانية.

كما أُلغيت 62 رحلة جوية؛ حيث ذكرت القناة أن "القيود لا تزال سارية فوق العاصمة، مما يحد من حركة وصول ومغادرة الطائرات".

تدخل "عملية كوفيور" المعروفة أيضاً باسم "خطة السجادة" - حيز التنفيذ عندما تواجه المطارات الروسية خطراً يتعلق بنشاط الطائرات المسيرة.

ويقضي البروتوكول بوجوب بقاء جميع الطائرات الموجودة على الأرض في أماكنها، وهبوط الطائرات القادرة على الهبوط فوراً، بينما يتعين على الطائرات التي لا يمكنها الهبوط الصعود إلى أقصى ارتفاع ممكن. وفي حال كانت الطائرة قريبة من وجهتها عند تفعيل "خطة السجادة"، فإنها غالباً ما تضطر للهبوط في مطار بديل.

وشهدت المطارات الروسية اضطرابات متزايدة على مدار العام، وذلك في ظل تكثيف أوكرانيا لهجماتها بطائرات مسيّرة، مما أدى مراراً إلى تأخير الرحلات الجوية المنتظمة وإغلاق المجال الجوي.



ووفقاً لتقديرات وكالة الطيران الفيدرالية الروسية (روس-أفيا-تسيا) -التي تتولى تتبع الرحلات التجارية، فضلاً عن رحلات الطيران العارض (تشارتر) والخفيف والشحن والطيران العسكري- فقد ارتفع إجمالي عدد حالات التأخير الطويل للرحلات بنسبة 20 في المائة هذا العام.