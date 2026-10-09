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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تحول مفاجئ في سياسة ترامب تجاه روسيا.. اتفاق لشراء ملايين الأطنان من الديزل

بوتين و ترامب
بوتين و ترامب
فرناس حفظي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التوصل إلى اتفاق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لشراء كميات ضخمة من وقود الديزل الروسي، في خطوة تمثل تحولا لافتا في السياسة الأمريكية تجاه موسكو، بعد سنوات من الضغوط والعقوبات المفروضة عليها على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وكتب ترامب، عبر منصته «تروث سوشيال»، أن الاتفاق جاء عقب محادثة هاتفية وصفها بأنها «ناجحة للغاية» مع بوتين، معلنًا أن روسيا ستوفر أكثر من 300 ألف طن من وقود الديزل على الفور، تليها 500 ألف طن إضافية خلال نوفمبر المقبل، ثم مليون طن أخرى، فضلًا عن ثلاثة ملايين طن إضافية خلال فترة قصيرة، وفقًا لما أورده التقرير.

تحول في سياسة العقوبات الأمريكية

ويأتي الإعلان بعد توقيع ترامب، الشهر الماضي، قانونًا شاملًا للعقوبات على روسيا، يستهدف مسؤولين ومؤسسات مالية روسية وقطاعات مرتبطة بالطاقة، إلى جانب فرض قيود على الاستثمارات الأمريكية الجديدة في روسيا والتعامل مع ديونها السيادية.

كما تضمن القانون أحكامًا تتعلق بفرض رسوم جمركية قد تصل إلى 100% على واردات الدول الأكثر اعتمادًا على النفط والغاز الروسيين، وفقًا للشروط والاستثناءات الواردة فيه.

ويمثل إعلان شراء الديزل الروسي تطورًا لافتًا في هذا السياق، إذ يأتي في وقت تسعى فيه واشنطن إلى الحد من عائدات الطاقة الروسية، التي تُعد أحد مصادر تمويل موسكو في حربها ضد أوكرانيا.

ترامب يربط الاتفاق بخفض أسعار الوقود

وبرر ترامب الخطوة بأهمية خفض أسعار الطاقة داخل الولايات المتحدة، مؤكدًا أن تقليل تكلفة الوقود يمثل أولوية لإدارته، خصوصًا بالنسبة إلى المزارعين ومربي الماشية وسائقي الشاحنات.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن التطورات المتعلقة بالطاقة الروسية، إلى جانب ما وصفه بالسيطرة الأمريكية على مضيق هرمز، ستسهم في خفض أسعار الديزل في الولايات المتحدة وحول العالم.

ويأتي هذا التحرك قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في نوفمبر المقبل، في وقت تمثل فيه أسعار الوقود وتكاليف المعيشة ملفات مؤثرة في النقاش السياسي الأمريكي.

من جانبه، قال كيريل دميترييف، المبعوث الروسي، عبر منصة «إكس»، إن التعاون الروسي الأمريكي في مجال الطاقة والديزل من شأنه أن يعود بالنفع على العالم.

اتصال كان مقررًا لبحث وفاة باحثة روسية

ولفت التقرير إلى أن الاتصال بين ترامب وبوتين كان من المتوقع أن يتناول وفاة داريا شيبيلوفا، التي كانت تعمل في معهد أبحاث للأمراض بمدينة إيركوتسك في سيبيريا، عقب إصابتها بالتهاب رئوي حاد، وما أعقب ذلك من إجراءات إغلاق.

وأشار التقرير إلى أن منظمة الصحة العالمية طالبت بالتحقيق في أسباب إصابتها وتحديد العامل المسبب للمرض، في حين لم يتطرق الإعلانان الأمريكي والروسي عن المحادثة إلى هذه القضية.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فلاديمير بوتين وقود الديزل الروسي موسكو أوكرانيا

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