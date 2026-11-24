هرع ستة من عمال الصرف الصحي إلى المستشفى، إثر تسرب مادة كيميائية مجهولة في وسط مدينة لوس أنجلوس، ما استدعى استجابة عاجلة من فرق التعامل مع المواد الخطرة.

تسرب مادة كيميائية مجهولة في وسط مدينة لوس أنجلوس



واستُدعي جهاز الإطفاء في لوس أنجلوس إلى موقع الحادث في الساعة 1:24 ظهر الاثنين، بمحطة إعادة التدوير ونقل النفايات المركزية في لوس أنجلوس، الواقعة بشارع إيست واشنطن.



وبدأت فرق الإطفاء تحقيقًا عقب ورود بلاغات عن انبعاث مادة كيميائية مجهولة خلال عملية ضغط السماد العضوي.



وذكر جهاز الإطفاء في لوس أنجلوس، في تنبيه له، أن وحدة الإطفاء رقم 17 تلقت تكليفًا بالتحقيق في واقعة كيميائية، وعند وصولها إلى الموقع، رفعت تصنيف الحادث إلى حالة طوارئ تتعلق بالمواد الخطرة، بعد الإبلاغ عن وجود رائحة كيميائية قوية داخل ساحة لنقل النفايات التابعة لقطاع الصرف الصحي.



وأوضح التقرير أن جهاز الإطفاء أطلق تحقيقًا بشأن الحادث عقب ورود بلاغات عن انبعاث مادة كيميائية مجهولة أثناء ضغط السماد العضوي.