كشفت الفنانة مريم الخشت عن مشاركتها في مسلسل «الظل» مع الفنان يوسف الشريف، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان، موضحة أن العمل من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف عمرو سمير عاطف، الذي سبق أن تعاونت معه في مسلسل «الشرنقة».

وأضافت في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّها متحمسة للغاية للمشاركة في المسلسل، خاصة أنه ينتمي إلى نوعية الأعمال المختلفة تمامًا عن الأدوار التي قدمتها من قبل، مشيرة إلى أن أحداثه تدور في إطار الجريمة.

وأكدت الخشت أن اختلاف نوعية العمل كان من أبرز أسباب حماسها له، وذلك بعدما أشارت لميس الحديدي إلى أن المسلسل ينتمي إلى الأعمال البوليسية التي تتناول الجرائم، وهو ما أكدته الفنانة، قائلة إن العمل يتناول الجريمة بالفعل، وإنها متحمسة له بشدة.

وفي ختام اللقاء، طلبت لميس الحديدي من الخشت إنهاء الحلقة بجملة من الجمل التي اعتادت تقديمها في تسجيلات الرد الآلي للهواتف (IVR)، لكنها أوضحت أنها لم تعمل في هذا المجال منذ سنوات، وأنها شعرت بالخجل عندما طُلب منها تقديم إحدى تلك الجمل أمام الكاميرا، رغم أنها كانت تجيد أداءها داخل الاستوديو.

وأضافت أنها لا تتذكر جملة بعينها، لكنها أشارت إلى إمكانية استخدام عبارة «تتصل بنا لاحقًا»، موضحة أن معظم التسجيلات التي كانت تقدمها تتعلق بنغمات الاتصال (Call Tones)، وكانت تتضمن تعليمات مثل: «للكول تون دي دوس نجمة، ولأغنية فلان الفلاني كذا كذا دوس اتنين».

وتفاعلت الخشت مع مزاح لميس الحديدي بشأن إضافة خيار خاص ببرنامجها يوم الجمعة أو توجيه المشاهدين لمتابعة برنامج كابتن شوبير، مؤكدة مازحة أن هذا النوع من العبارات كان قريبًا من طبيعة التسجيلات التي قدمتها.

ووجهت لميس الحديدي الشكر إلى مريم الخشت، وأشادت بأدائها في دورها، مؤكدة أنها قدمته بشكل مميز، وأن وقوفها أمام الفنانة منى زكي وقدرتها على إثبات نفسها كان أمرًا يستحق الإشادة، كما تمنت لها التوفيق، فيما ردت الخشت بالشكر، وأعربت عن امتنانها لكلماتها، واتفق الطرفان على اللقاء مجددًا بعد شهر رمضان.