في تطور علمي لافت قد يفتح آفاقا جديدة أمام الكشف المبكر عن السرطان، توصل باحثون إلى تطوير نظام يعتمد على الذكاء الاصطناعي، يمكنه تحليل البيانات الصحية واكتشاف مؤشرات مرتبطة بالإصابة بسرطان المثانة قبل تشخيص المرض بفترة تصل إلى 5 سنوات.

وتأتي أهمية هذا التطور في ظل صعوبة اكتشاف بعض أنواع السرطان خلال مراحلها الأولى، إذ قد لا تظهر أعراض واضحة لدى المريض، ما يجعل التقنيات الحديثة التي تساعد في تقييم المخاطر الصحية محل اهتمام كبير من الأوساط الطبية.

كيف يتنبأ الذكاء الاصطناعي بسرطان المثانة؟

ووفقًا لموقع «Science»، أجرى الدراسة باحثون من جامعة بليموث البريطانية، اعتمد الباحثون من جامعة بليموث البريطانية على تطوير نموذج للذكاء الاصطناعي يحمل اسم PRECISE-AGZ، بهدف تحليل السجلات الطبية واستخراج أنماط صحية قد ترتبط بزيادة احتمالات الإصابة بسرطان المثانة.

واستندت الدراسة إلى بيانات صحية امتدت لنحو 25 عاما، خلال الفترة من 1995 حتى 2020، وشملت قرابة 70 ألف مريض.

سرطان المثانة

وقام النظام بتحليل أكثر من 48 ألف مؤشر صحي محتمل، من بينها التدخين ومستوى النشاط البدني والأدوية التي يستخدمها الأشخاص، بالإضافة إلى تاريخهم المرضي.

وبعد تحليل هذه البيانات، تمكن الباحثون من تحديد 38 مؤشرا صحيا كان لها دور مهم في توقع احتمالات الإصابة بالمرض.

الذكاء الاصطناعي يحدد 85% من حالات سرطان المثانة

سرطان المثانة

كشفت نتائج الدراسة عن قدرة النموذج على تحديد نحو 85% من الأشخاص المصابين بسرطان المثانة، كما تمكن من تصنيف 91% من الأشخاص غير المصابين بصورة صحيحة.

ومن النتائج اللافتة أن النظام استطاع رصد مؤشرات مرتبطة بالمرض قبل التشخيص الرسمي بفترة تصل إلى خمس سنوات، مع تحسن قدرته على التنبؤ خلال العام السابق لاكتشاف الإصابة.

وتعتمد أهمية هذه التقنية على قدرتها على الربط بين مجموعة كبيرة من المعلومات الطبية التي قد لا تبدو مرتبطة ببعضها عند النظر إليها بصورة منفصلة.

دم في البول والتدخين.. مؤشرات تستحق الانتباه

من أبرز المؤشرات التي اعتمد عليها النظام وجود دم في البول، إلى جانب التدخين والتاريخ المرضي واستخدام بعض الأدوية.

ويعد ظهور الدم في البول من العلامات التي تستدعي الانتباه والفحص الطبي، سواء كان واضحا بالعين أو اكتشف من خلال تحليل البول.

لكن وجود هذه العلامة لا يعني بالضرورة الإصابة بسرطان المثانة، فقد يرتبط أيضا بحصوات المسالك البولية أو التهابات الجهاز البولي أو مشكلات البروستاتا لدى الرجال.

لذلك لا ينبغي تجاهل ظهور الدم في البول، حتى إذا لم يصاحبه ألم، ويجب مراجعة الطبيب لتحديد السبب وإجراء الفحوصات المناسبة.

كيف يحدد الذكاء الاصطناعي الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة؟

صنف النموذج الأشخاص إلى ثلاث مجموعات وفقا لاحتمالات الإصابة بسرطان المثانة، بهدف مساعدة الأطباء في تحديد الحالات التي قد تحتاج إلى متابعة وفحوصات إضافية.

وتشمل هذه المستويات:

منخفضة الخطورة: عندما تقل احتمالات الإصابة عن 7%.

متوسطة أو غير مؤكدة: عندما تتراوح الاحتمالات بين 7% و55%.

مرتفعة الخطورة: عندما تتجاوز احتمالات الإصابة 55%.

ويمكن أن يساعد هذا التصنيف في توجيه الاهتمام الطبي إلى الأشخاص الأكثر احتياجا للتقييم، بدلا من الاعتماد على عرض صحي واحد فقط.

هل يغني الذكاء الاصطناعي عن منظار المثانة؟

رغم النتائج الواعدة، فإن استخدام الذكاء الاصطناعي لا يعني الاستغناء عن الفحوصات الطبية التقليدية، ولا يمكن اعتبار نتائج النموذج تشخيصا نهائيا للإصابة بالسرطان.

ويظل منظار المثانة من الفحوصات المهمة التي يستخدمها الأطباء لتقييم الحالة، إذ يسمح بفحص المثانة من الداخل باستخدام كاميرا دقيقة، وقد يطلب الطبيب فحوصات أخرى وفقا للأعراض والنتائج.

هل أصبحت تقنية اكتشاف سرطان المثانة متاحة للجميع؟

على الرغم من قدرة النموذج على تحقيق نتائج مشجعة، فإنه لا يزال يحتاج إلى مزيد من الاختبارات والتقييم قبل اعتماده على نطاق واسع في الممارسة الطبية.

ويرجع ذلك إلى أن البيانات المستخدمة في الدراسة جاءت من قاعدة صحية واحدة في ويلز ببريطانيا، وهو ما يجعل التحقق من كفاءة النظام على مجموعات سكانية مختلفة خطوة ضرورية قبل استخدامه بصورة روتينية.

ويأمل الباحثون أن تسهم هذه التقنية مستقبلا في تحسين فرص اكتشاف سرطان المثانة مبكرا، ومساعدة الأطباء على تحديد الأشخاص الذين يحتاجون إلى فحوصات متخصصة في الوقت المناسب.