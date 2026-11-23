كشف الإعلامي إبراهيم فايق عن اقتراب رحيل حسين عموتة عن تدريب النادي الأهلي، عقب تراجع نتائج الفريق والخسارة أمام بيراميدز.

وكتب إبراهيم فايق عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «بنسبة 99% افصل الشاحن عن عموتة.. لن يستمر مديرًا فنيًا للأهلي والقرار خلال ساعات».

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مواجهة جديدة في مشواره الأفريقي، عندما يلتقي مع بريميرو دي أوجوستو الأنجولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، خلال شهر نوفمبر 2026.

تلقى النادي الأهلي ، ضربة قوية بعد خسارته أمام بيراميدز بهدفين دون رد، في المواجهة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، لتتعقد حسابات الفريق الأحمر في سباق المنافسة على صدارة جدول الترتيب.

موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الخسارة من بيراميدز

وتحظى مباراة الأهلي وبريميرو دي أوجوستو باهتمام جماهيري كبير، في ظل تطلعات جماهير القلعة الحمراء لمتابعة مشوار الفريق في المنافسات القارية، وتحقيق بداية قوية في دور المجموعات.