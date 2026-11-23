شن ربيع ياسين، نجم الأهلي السابق، هجومًا حادًا على لاعبي الفريق الأحمر، عقب الخسارة أمام بيراميدز بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وقال ربيع ياسين، خلال تصريحات تلفزيونية، إن لاعبي الأهلي لا يستحقون تمثيل كيان بحجم النادي، مؤكدًا ضرورة محاسبتهم على المستوى الذي ظهروا به أمام بيراميدز.

وأضاف: «اللعيبة دي مينفعش تمثل كيان كبير لنادي كبير اداكم وصنعكم وعملكم نجوم واداكم كل حاجة، على عيني نشوف الجمهور بيسيب الماتش ويمشي كده، آه المدرب يتحمل ويكون في وقفة من الإدارة معاه، بس لازم يكون في حساب للاعيبة».

وتابع نجم الأهلي السابق ، معبرًا عن غضبه من أداء الفريق: «دي أسوأ مباراة شوفتها في حياتي النهاردة، أنا زعلان عشان الكيان بتاعنا وزعلان عشان الجمهور ده لأنه أحسن جمهور في الدنيا».

وجاءت تصريحات ربيع ياسين، في ظل حالة الغضب التي سيطرت على جماهير الأهلي بعد الخسارة أمام بيراميدز، في مباراة لم يقدم خلالها الفريق الأحمر الأداء المنتظر، وسط انتقادات حادة للاعبين والجهاز الفني.

وافتتح كريم حافظ ، التسجيل لصالح بيراميدز في الدقيقة 32 من ركلة جزاء، قبل أن يعزز مصطفى فتحي تقدم الفريق السماوي بالهدف الثاني في الدقيقة 48، ليحسم أصحاب الأرض المواجهة بهدفين دون رد.

وبهذه النتيجة، رفع بيراميدز رصيده إلى 27 نقطة، محققًا العلامة الكاملة بعد الفوز في مبارياته التسع، لينفرد بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

في المقابل، تجمد رصيد الأهلي عند 20 نقطة في المركز الثالث، ليتلقى خسارته الأولى في المسابقة هذا الموسم.