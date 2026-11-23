كشف محمد فضل، نجم الأهلي السابق، عن رأيه بشأن هوية المدرب المصري الذي يمكنه قيادة الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة، في ظل تراجع النتائج والأداء، عقب الخسارة أمام بيراميدز بهدفين دون مقابل في الدوري المصري الممتاز.

وقال محمد فضل، خلال تصريحات تلفزيونية: «الاختيار السهل للنادي الأهلي لمدرب مصري كان علي ماهر وراح المنتخب، اللي في دماغي حاليًا محمد شوقي».

وجاءت تصريحات فضل عقب خسارة الأهلي أمام بيراميدز بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وافتتح كريم حافظ التسجيل لصالح بيراميدز في الدقيقة 32 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف مصطفى فتحي الهدف الثاني في الدقيقة 48، ليحسم الفريق السماوي المواجهة لصالحه، مستفيدًا من تفوقه خلال اللقاء، في الوقت الذي لم يظهر فيه الأهلي بالمستوى المنتظر.

وبهذه النتيجة، رفع بيراميدز رصيده إلى 27 نقطة، محققًا العلامة الكاملة بعد الفوز في مبارياته التسع، لينفرد بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

في المقابل، تجمد رصيد الأهلي عند 20 نقطة في المركز الثالث، ليتلقى خسارته الأولى في المسابقة هذا الموسم، ويزداد الجدل حول مستقبل الجهاز الفني للفريق بعد الهزيمة أمام بيراميدز.