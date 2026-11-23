كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام عدد من قائدى الدراجات النارية بآداء حركات إستعراضية بأحد الطرق بالشرقية معرضين حياتهم والمواطنين للخطر .



بالفحص أمكن تحديد وضبط الدراجات النارية الظاهرة بمقطع الفيديو "بدون لوحات معدنية" وقائديها (4 أشخاص - مقيمين بدائرة مركز شرطة منيا القمح) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المُشار إليه بتاريخ 30/ أكتوبر المنقضى بأحد الشوارع بدائرة المركز محل سكنهم إبتهاجاً بحفل زفاف شقيق أحدهم.



تم التحفظ على الدراجات النارية .. وإتخاذ الإجراءات القانونية.

