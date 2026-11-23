كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة "ربع نقل" بتركيب كشاف خلفى عالى الإضاءة يعيق الرؤية لقائدى السيارات حال سيره بأحد الطرق بالبحيرة معرضاً حياة المواطنين للخطر.



بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" وقائدها (عامل "لا يحمل رخصة قيادة" - مقيم بدائرة مركز شرطة كوم حمادة)، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ 12/ الجارى حال سيره بأحد الطرق بدائرة المركز محل سكنه.



تم التحفظ على السيارة، وإتخاذ الإجراءات القانونية.

